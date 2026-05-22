Esportes

Longe do Centenário
Notícia

Marcelo Cabo vê evolução do Caxias e afirma: “Essa vitória fora de casa está amadurecendo”

Treinador comentou também sobre a margem de crescimento da equipe grená na Série C. Neste sábado (23), o time visita o Maranhão pela oitava rodada

Eduardo Costa

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS