Marcelo Cabo vê evolução do Caxias e afirma: “Essa vitória fora de casa está amadurecendo”

Marcelo Cabo em jogo do Caxias no Estádio Centenário. Luiz Erbes / S.E.R. Caxias / Divulgação

O Caxias vive o melhor momento na temporada sob o comando de Marcelo Cabo. São seis jogos de invencibilidade, defesa menos vazada e a equipe buscando evoluir para conquistar a primeira vitória fora de casa. Neste sábado (23), às 19h30min, o confronto será diante do Maranhão, no Castelão.

— Agora, chega um momento que estamos com seis jogos de invencibilidade, 100% em casa, defesa menos vazada, segundo artilheiro da competição, apenas um gol sofrido como mandante, isso é muito importante. A gente ainda tem margem para crescimento. A gente tem margem para crescer ainda dentro do nosso trabalho, dentro da competição — comentou o técnico Marcelo Cabo.

Nessa margem de crescimento, o objetivo é vencer longe do Estádio Centenário, algo que ainda não aconteceu nesta Série C.

— A gente tornar um equilíbrio de pontos dentro e fora de casa. Estamos trabalhando bastante pra buscar as pontuações necessárias fora de casa. Evoluímos. Os dois primeiros jogos nós perdemos fora de casa agora os dois últimos a gente empatou. Então isso tudo segue de um crescimento também do trabalho e eu acho que a gente essa vitória fora de casa está amadurecendo e é importante para a gente né captar ponto fora de casa, já que a gente tem 100 por cento de aproveitamento em casa — afirmou o treinador. que completou:

— Outro ponto é o crescimento e desenvolvimento de alguns atletas que a gente não contou no início da competição. Eu vou dar um exemplo de dois aqui, o Grigor e o Ravanelli. Era a ideia, quando a gente contratou, que eles já estivessem disponíveis no início da competição. A gente sabia do potencial desses dois atletas, mas infelizmente eles chegaram aqui, sofreram lesão. O Grigor chegou recuperando de uma lesão, o Ravanelli machucou.