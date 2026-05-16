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Marca histórica no Centenário: o número místico que o Caxias pode atingir contra o líder da Série C

Caxias busca a 600ª vitória no Estádio Centenário, palco de 1.145 jogos e quase 50 anos de história.

Tiago Nunes

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