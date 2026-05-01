Maior cestinha da história do NBB, Shamell se despede das quadras: "Foi bonito"

Shamell Jermaine Stallworth, ou simplesmente Shamell. Ele chegou ao Brasil em 2004 para jogar pelo Araraquara. Em 2026, aos 45 anos, se despediu das quadras pelo Caxias do Sul Basquete. Maior cestinha da história do NBB com 9.959 pontos, o ala/armador norte-americano fez, nesta quinta-feira (30), na derrota para o Brasília por 71 a 70, sua última partida como profissional.
— Foi um bom jogo, eu não estou triste com nada. Nós brigamos, entregamos tudo até o final do jogo, faz parte, o playoff é isso. Uma bola e eles erraram. O Humberto pegou o rebote, não conseguiu segurar, porque se ele segura acabou o jogo. Tava um segundo, ele pegou a bola que estava molhada e escapou. Basquete é assim. Eu tô bem feliz, satisfeito com tudo que eu consegui contribuir pro basquete brasileiro, mas agora é descansar, curtir os meus filhos. Eu não tenho nada pra chorar ou reclamar — comentou Shamell, em entrevista ao Sportv.
Shamell chegou perto dos 10 mil pontos e escreveu uma linda trajetória no basquete brasileiro.
— Quando você é atleta, a gente não sabe aonde a gente vai jogar. A gente até pode sonhar, pode pensar. Eu acho que todo jogador sonha em jogar na NBA, entendeu? Mas, às vezes, não acontece. Mas você pode jogar basquete nesse mundo. Às vezes, a gente não sabe, mas você tem que correr atrás. Segue o foco, segue disciplina. Eu tenho 23 anos jogando basquete de alto nível, é disciplina. Não fico satisfeito com pouca coisa. Você tem que trabalhar o dia a dia, correr atrás das coisas. Mas eu não pensei em ser assim. Foi bonito — afirmou o jogador, que finalizou sobre o seu legado:
— Eu mostrei pra eles como devem correr atrás das coisas, porque nossa carreira vai ter muitos altos, baixos. Vai ter lesões. Se você tem uma mentalidade boa, você pode conquistar qualquer coisa. Eu sempre disse: "Aproveita a oportunidade que é apresentada pra você hoje, porque você não sabe se vai ter amanhã". E eu fiz isso por 23 anos.