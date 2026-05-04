Maicon Roncen conquista dois pódios em Cascavel e amplia liderança na Copa Truck

Piloto gaúcho corre pela Tiger Team Race. Rodrigo Aguiar Ruiz / RR Media / Divulgação

No caminho certo. Assim se definiu a participação de Maicon Roncen na terceira etapa da Copa Truck Elite. No domingo (3), o piloto gaúcho correu no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, no Paraná.

A bordo do Mercedes #97, Maicon andou bem nos treinos, com uma pista rápida, por conta da chuva. Com o domínio do caminhão, anotou o terceiro lugar para o grid de largada.

Na primeira corrida, apesar do caminhão não estar com o acerto ideal, o caxiense cruzou a linha de chegada mantendo o 3º lugar. Na corrida 2 conquistou mais um pódio, dessa vez na 4ª colocação.

— Tudo saiu como esperado, fizemos as duas corridas com foco no campeonato, e conseguimos ampliar a liderança. Seguiremos com esse foco, etapa após etapa, sempre pensando em estar bem na tabela de classificação — disse o piloto.