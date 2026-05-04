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Maicon Roncen conquista dois pódios em Cascavel e amplia liderança na Copa Truck

Na terceira etapa, caxiense ficou em 3º na primeira corrida e em 4º lugar na segunda prova 

Camila Corso

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