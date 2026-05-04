Maicon Roncen conquista dois pódios em Cascavel e amplia liderança na Copa Truck

No caminho certo. Assim se definiu a participação de Maicon Roncen na terceira etapa da Copa Truck Elite. No domingo (3), o piloto gaúcho correu no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, no Paraná.
A bordo do Mercedes #97, Maicon andou bem nos treinos, com uma pista rápida, por conta da chuva. Com o domínio do caminhão, anotou o terceiro lugar para o grid de largada.
Na primeira corrida, apesar do caminhão não estar com o acerto ideal, o caxiense cruzou a linha de chegada mantendo o 3º lugar. Na corrida 2 conquistou mais um pódio, dessa vez na 4ª colocação.
— Tudo saiu como esperado, fizemos as duas corridas com foco no campeonato, e conseguimos ampliar a liderança. Seguiremos com esse foco, etapa após etapa, sempre pensando em estar bem na tabela de classificação — disse o piloto.
Com os resultados, Roncen ampliou a vantagem na liderança da classe Super Truck Elite, com 94 pontos, 20 a mais que o segundo colocado. A próxima etapa é no dia 31 de maio, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.