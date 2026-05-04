"Levamos para casa um ponto importante", avalia técnico do Juventude após empate com Atlético-GO

Equipes ficaram no 0 a 0 no Estádio Antônio Accioly. Arthur Dallegrave / Juventude,Divulgação

Pela atuação ao longo dos 90 minutos, o Juventude conquistou um ponto importante na sétima rodada da Série B, diante do Atlético-GO, em Goiânia. Mesmo deixando o G-6 da competição, o Alviverde teve contra sim uma penalidade máxima e viu Jandrei ser o melhor em campo no empate em 0 a 0 no estádio Antônio Accioly.

Para o técnico Maurício Barbieri, o time criou algumas oportunidades no primeiro tempo, mas não teve uma boa produção no segundo.

— Eu acho que no primeiro tempo ficou um jogo bastante aberto, muitas idas e vindas, eles vieram pressionando a gente com bastante intensidade. Com o MP e o Kardec criarmos algumas oportunidades no primeiro tempo, que a gente poderia ter aproveitado melhor. Não conseguimos. No segundo tempo, a gente tentou ajustar defensivamente para não ceder tantas coisas para eles, mas aí faltou realmente ter uma melhor produção ofensiva — avaliou Barbieri.

O treinador do Ju perdeu Raí Ramos para o confronto, uma vez que ele tinha risco de sofrer uma lesão muscular. Messias também deu lugar a Gabriel Pinheiro, mas essa escolha, pelo que deixou a entender Barbieri, não foi por preservação.

— Não tem ninguém com a posição ganha, a gente tem alternado. Não me lembro de outro jogo que o Messias tivesse ficado fora, pode ser que tenha, mas era um jogador que vinha jogando quase todos os jogos, eu acho que isso é uma prova de que ninguém tem posição garantida — revelou o técnico do Ju.

Com 11 pontos, o Verdão ocupa, momentaneamente, a sétima colocação da Série B. O time volta a campo diante do Criciúma, no sábado (9), no Alfredo Jaconi.