Lateral-direito experiente será anunciado como reforço do Juventude 

Mesmo com a janela de transferências fechada, o Juventude segue atento ao mercado e foi em busca de um novo reforço para a lateral direita. O experiente Aderlan, 35 anos, já treina com o grupo alviverde e será anunciado nos próximos dias como reforço do clube.
Livre no mercado desde o final da última temporada, quando defendeu o Sport, ele chega para disputar vaga com Rai Ramos, titular em boa parte de 2026, e Nathan Santos, que não correspondeu nas oportunidades que teve.
Revelado pelo Campinense, o atleta também passou por clubes como Joinville, Treze, Itapipoca, Corinthians-AL, CSA, Santa Rita, Coimbra-POR, Luverdense, América-MG, Red Bull Brasil, e Santos. Aderlan teve destaque e trabalhou com o técnico Maurício Barbieri no Bragantino, time que defendeu entre 2019 e 2023.
Na última temporada, o lateral atuou em 17 partidas (14 pelo Sport e três pelo Santos). O cenário é semelhante ao vivenciado pelo lateral-esquerdo Diogo Barbosa, que chegou como agente livre. Com isso, Aderlan pode estrear antes da abertura da janela de transferências. Porém, pelo novo tempo parado, o jogador vai passar por um processo de condicionamento físico.