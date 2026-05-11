Juventude x São Paulo: promoção, valores e como comprar ingresso para o jogo da Copa do Brasil

Juventude precisa da força do torcedor para conseguir a classificação na Copa do Brasil. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude enfrenta o São Paulo na próxima quarta-feira (13), às 19h, no Estádio Alfredo Jaconi, pela partida de volta da quinta fase da Copa do Brasil. A venda de ingressos para o confronto continua com diferentes faixas de valores, incluindo promoção especial para sócios.

Os associados do Juventude com mensalidades em dia podem adquirir um ingresso por R$ 20. A oferta é válida até terça-feira (12), às 23h, ou enquanto durarem os ingressos do lote promocional.

Para o público em geral, os ingressos antecipados são vendidos por R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada). No dia da partida, os valores sobem para R$ 110 (inteira) e R$ 55 (meia-entrada).

Os bilhetes podem ser comprados de forma online, pelo site https://juventude.eleventickets.com, ou presencialmente no Serviço de Atendimento ao Torcedor (SAT) do Alfredo Jaconi. No dia do jogo, o SAT funciona das 9h às 12h e das 13h30 às 15h, com abertura das bilheterias do estádio a partir das 16h.

Juventude x São Paulo – Copa do Brasil

- PROMOÇÃO SÓCIO: Sócios do Juventude com as mensalidades em dia podem comprar 1 ingresso no valor de R$ 20.

* Promoção válida até terça-feira (12/05) às 23h (ou até o encerramento do lote promocional);

* Não há meia-entrada para este ingresso;

* Máximo de 1 ingresso por pessoa;

* Adquira este ingresso em https://juventude.eleventickets.com ou no SAT do Alfredo Jaconi.

Ingressos antecipados

Valor: R$ 100 (inteira) / R$ 50 (meia-entrada)*

Encerramento das vendas: 12/5

Disponível em:

Ingressos no dia do jogo

Valor: RS 110 (inteira) / R$ 55 (meia-entrada)*

- O SAT ficará aberto das 9h às 12h e das 13h30min as 15h; a partir das 16h nas bilheterias do estádio Alfredo Jaconi

- torcida do Juventude: bilheterias ao lado do portão 01 (Rua Hércules Galló)

- torcida visitante: bilheterias ao lado do portão 05 (Rua São João)

- Encerramento das vendas: nas bilheterias até às 20h (13/5)

* Estudantes: Conforme lei nº 12.933 de 26/12/2013, é obrigatória a apresentação da Carteira de Estudante (AERGS, UNE, ABES e ANPG) e de um documento de identidade na COMPRA e no ACESSO ao estádio. Torcedores que não possuírem a documentação necessária não poderão acessar o estádio com a meia-entrada.

* Idosos: É obrigatória a apresentação de um documento de identidade na compra e no acesso ao estádio.

* Crianças com 11 anos ou menos: isentas

Sócios**

Jaconero Ouro: isento

Jaconero Black: isento (acesso livre às cadeiras)

Jaconero Ouro convidado: isento – necessário emitir ingresso em https://juventude.eleventickets.com

Sócio Jaconero Prata: isento – necessário emitir ingresso em https://juventude.eleventickets.com

Demais planos: isento

Cadeiras**

Proprietário: isento (setor cadeiras)

Sócios Jaconero Black: isento

Demais sócios: R$ 80,00

Não-sócio: R$ 100,00 + ingresso (arquibancada)

Crianças de 04 a 11: R$ 25,00

Crianças até 03 anos: isentas

** obrigatória a apresentação da carteirinha com as mensalidades em dia para acessar as cadeiras. Caso haja alguma pendência, compareça à secretaria do clube com antecedência. Qualquer dúvida sobre sua situação, entre em contato pelo e-mail sociojaconero@juventude.com.br

Estação Jaconera abre às 16h

Portões abrem às 17h

- Torcida do Juventude: portões 1 e 2

- Torcida visitante: portão 5 (Rua São João)

Informações fundamentais para acesso ao estádio

- Apresentar a carteirinha de sócio ou o ingresso (smartphone ou impresso)