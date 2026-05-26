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Juventude x América-MG: valores e como comprar ingresso para o jogo da 11ª rodada da Série B

Time alviverde entra em campo na próxima sexta-feira (29), às 21h, no Estádio Alfredo Jaconi

Eduardo Costa

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