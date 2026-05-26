Juventude x América-MG: valores e como comprar ingresso para o jogo da 11ª rodada da Série B

Juventude enfrenta o América na próxima sexta-feira (29), às 21h, no Estádio Alfredo Jaconi Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude recebe o América-MG na próxima sexta-feira (29), às 21h, pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O confronto marca a busca pela recuperação do Ju após a derrota para o Sport.

A venda de ingressos teve início com valores antecipados em R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia-entrada). A comercialização antecipada segue até quinta-feira, véspera do jogo e pode ser realizada de forma online, por meio do site.

No dia da partida, os ingressos terão acréscimo nos valores, passando a custar R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia-entrada). As vendas seguem disponíveis também pela internet e presencialmente, com atendimento no SAT das 9h às 12h e das 13h30 às 17h. A partir das 18h, a comercialização ocorre diretamente nas bilheterias do Estádio Alfredo Jaconi.

Serviço do jogo

Juventude x América (MG) – Brasileirão – Série B

Quando: Sexta-feira (29/05), às 21h

Onde: Estádio Alfredo Jaconi

Início das vendas: 25 de maio, às 14h

Ingressos antecipados

Valor: R$ 50,00 (inteira) / R$ 25,00 (meia-entrada)*

Encerramento das vendas: 28/05

Disponível em:

- https://juventude.eleventickets.com

Ingressos no dia do jogo

Valor: RS 60,00 (inteira) / R$ 30,00 (meia-entrada)*

- https://juventude.eleventickets.com

- O SAT ficará aberto das 9h às 12h e das 13h30 às 17h, a partir das 18h nas bilheterias do estádio Alfredo Jaconi

torcida do Juventude: bilheterias ao lado do portão 01 (Rua Hércules Galló)

torcida visitante: bilheterias ao lado do portão 05 (Rua São João)

Encerramento das vendas: nas bilheterias até às 22h (29/05)

*Estudantes: Conforme lei nº 12.933 de 26/12/2013, é obrigatória a apresentação da Carteira de Estudante (AERGS, UNE, ABES e ANPG) e de um documento de identidade na COMPRA e no ACESSO ao estádio. Torcedores que não possuírem a documentação necessária não poderão acessar o estádio com a meia-entrada.

*Idosos: É obrigatória a apresentação de um documento de identidade na compra e no acesso ao estádio.

*Crianças com 11 anos ou menos: isentas

Sócios**

Jaconero Ouro: isento

Jaconero Black: isento (acesso livre às cadeiras)

Jaconero Ouro convidado: isento – necessário emitir ingresso em https://juventude.eleventickets.com

Sócio Jaconero Prata: isento – necessário emitir ingresso em https://juventude.eleventickets.com

Demais planos: isento

Cadeiras**

Proprietário: isento (setor cadeiras)

Sócios Jaconero Black: isento

Demais sócios: R$ 80,00

Não-sócio: R$ 100,00 + ingresso (arquibancada)

Crianças de 04 a 11: R$ 25,00

Crianças até 03 anos: isentas

** obrigatória a apresentação da carteirinha com as mensalidades em dia para acessar as cadeiras. Caso haja alguma pendência, compareça à secretaria do clube com antecedência. Qualquer dúvida sobre sua situação, entre em contato pelo e-mail sociojaconero@juventude.com.br

Estação Jaconera abre às 18h

Portões abrem às 19h

- Torcida do Juventude: portões 01 e 02

- Torcida visitante: portão 05 (Rua São João)

Informações fundamentais para acesso ao estádio

- Apresentar a carteirinha de sócio ou o ingresso (smartphone ou impresso)

Informações: (54) 3027-8700 / Whats (54) 98111-0250