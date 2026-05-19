Juventude visita o Fluminense e tenta abandonar a lanterna no Brasileirão Sub-20

Time de Filipe Dias terá duas partidas longe de casa pela competição. Leonardo Bidese / E.C. Juventude / Divulgação

O Juventude tem uma campanha acidentada no Brasileirão Sub-20. O começo de competição, com a equipe dividindo o foco com a disputa da Copa Sul-Sudeste tirou do técnico Filipe Dias a possibilidade de usar força máxima no Campeonato Brasileiro. Assim, após 12 partidas, os guris alviverdes amargam a lanterna do torneio, com apenas seis pontos.

Nesta quarta-feira (20), às 15h, diante do Fluminense, no Estádio Marcelo Vieira, no Rio de Janeiro, o Verdão tem a chance de subir duas posições, em caso de vitória, e abandonar de vez a 20ª colocação.

Já os cariocas também não fazem uma boa competição, mas estão acima do Ju na tabela, em 15º lugar, com 12 pontos.