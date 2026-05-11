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Juventude terá mudanças para a partida com o São Paulo 

Confronto de volta da quinta fase ocorre nesta quarta-feira (13), no Alfredo Jaconi. Na ida, paulistas venceram por 1 a 0, no Morumbi

Rafael Rinaldi

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