Juventude terá mudanças para a partida com o São Paulo 

Pedro Rocha substituirá Jandrei no gol alviverde diante do São Paulo. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

O técnico Maurício Barbieri será forçado a mexer na formação do Juventude para o duelo decisivo com o São Paulo pela Copa do Brasil. Para a partida desta quarta-feira (13), no Alfredo Jaconi, além dos atletas que estão se recuperando de lesões musculares, o comandante alviverde ainda perdeu o goleiro Jandrei.

O camisa 93, bem como o volante Iba Ly e o lateral-esquerdo Patryck Lanza, estão cedidos pelo Tricolor ao Ju por empréstimo e não poderão atuar por questões contratuais.

Sendo assim, Pedro Rocha voltará ao gol alviverde. O goleiro reserva foi o principal destaque do Ju no confronto de ida com defesas importantes, incluindo um pênalti cobrado por Calleri que poderia ter ampliado a vantagem dos paulistas para 2 a 0.

Em relação ao empate sem gols com o Criciúma, pela Série B, no fim de semana, Maurício Barbieri poderá utilizar novamente o zagueiro Marcos Paulo, que cumpriu suspensão e não atuou contra o Tigre. Messias e Gabriel Pinheiro disputam a outra vaga na zaga.

Na lateral esquerda, Diogo Barbosa, que foi expulso no Morumbi, dará lugar a Wadson, recuperado de um entorse no tornozelo.