Juventude sofre nova goleada e permanece na lanterna do Brasileirão Sub-20

Ju segue com apenas uma vitória em 14 jogos no torneio. João Pina/Athletico / Divulgação

Mais um jogo, mais um revés alviverde. Pelo Brasileirão Sub-20, o Juventude foi derrotado pelo Athletico-PR por 6 a 1. O confronto aconteceu no CT do Caju, pela 14ª rodada da competição.

Com o resultado negativo, o Ju permanece na lanterna, com seis pontos. Agora, a diferença para o primeiro time fora do Z-3 é de sete pontos.

O próximo confronto é com o Bahia, na quarta-feira, dia 10, às 15h, no Estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha.

Até o final da primeira fase, o Verdão ainda enfrenta, em ordem: São Paulo (casa), Avaí (fora), Cuiabá (fora) e Corinthians (casa).

Goleada

Os paranaenses abriram o placar logo aos 10 minutos. Após cruzamento, Ítalo aproveitou a sobra na entrada da área e chutou na gaveta, sem chances para o goleiro Léo Agliardi.

Aos 30, Lucas Amorim subiu sozinho e marcou o segundo do Furacão, de cabeça. Um minuto depois, Nicolas Begliardi fez um golaço de fora da área e diminuiu.

Ainda antes do intervalo, o mandante ampliou com Kauê Sestrem, que dominou a cobrança de escanteio e bateu no canto. Na etapa complementar, o mesmo marcou novamente, após saída errada da defesa alviverde.

Aos 45, deu tempo para mais um. Ruan carregou a bola até a pequena área e passou para Kauê, que empurrou para o gol e marcou o terceiro na partida. Dois minutos depois, ele de novo. Sestrem bateu rasteiro e a bola entrou no canto esquerdo.