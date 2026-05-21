Juventude sofre nova goleada e estaciona na lanterna do Brasileirão Sub-20

Ju tem mais seis rodadas para tentar escapar do rebaixamento. Leonardo Brasil / FFC / Divulgação

O Juventude segue com complicações no Brasileirão Sub-20. Na última quarta-feira (20), foi derrotado pelo Fluminense por 4 a 1, no Estádio Marcelo Vieira, em Xerém. A partida foi válida pela 13ª rodada.

Na primeira etapa, Wesley Natã marcou os dois gols do Flu, aos cinco e aos 25 minutos. Aos 38, Maiquel Haas diminuiu para o Verdão. No segundo tempo, porém Keven Samuel, aos 39, e Kaio Borges, aos 43, garantiram a goleada dos jovens cariocas.

Com mais um revés, o time de Filipe Dias empacou na lanterna, com seis pontos de 39 disputados. A equipe tem apenas uma vitória e três empates na competição. O primeiro time fora do Z-3 é o Avaí, com 11 pontos.

Os guris alviverdes têm mais seis confrontos até o final da primeira fase e lutam contra o tempo para se recuperar e escapar do rebaixamento. Na próxima rodada, encara o Athletico-PR, às 15h de quarta-feira (27), no CT do Caju.

Decisão no Gauchão Sub-20