Juventude sofre nova goleada e estaciona na lanterna do Brasileirão Sub-20

O Juventude segue com complicações no Brasileirão Sub-20. Na última quarta-feira (20), foi derrotado pelo Fluminense por 4 a 1, no Estádio Marcelo Vieira, em Xerém. A partida foi válida pela 13ª rodada.
Na primeira etapa, Wesley Natã marcou os dois gols do Flu, aos cinco e aos 25 minutos. Aos 38, Maiquel Haas diminuiu para o Verdão. No segundo tempo, porém Keven Samuel, aos 39, e Kaio Borges, aos 43, garantiram a goleada dos jovens cariocas.
Com mais um revés, o time de Filipe Dias empacou na lanterna, com seis pontos de 39 disputados. A equipe tem apenas uma vitória e três empates na competição. O primeiro time fora do Z-3 é o Avaí, com 11 pontos.
Os guris alviverdes têm mais seis confrontos até o final da primeira fase e lutam contra o tempo para se recuperar e escapar do rebaixamento. Na próxima rodada, encara o Athletico-PR, às 15h de quarta-feira (27), no CT do Caju.
Decisão no Gauchão Sub-20
No domingo (24), o Ju tem a última rodada da primeira fase do Gauchão da categoria. Já classificado, recebe o São José para garantir a confirmar do Grupo B. O confronto inicia às 15h, no CT Alviverde.