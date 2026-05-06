Juventude sofre mais uma derrota e continua na lanterna do Brasileiro Sub-20

Com os principais atletas da categoria atuando na Copa Sul-Sudeste, o Juventude sofreu mais uma derrota no Brasileiro Sub-20. Nesta quarta-feira (6), a equipe perdeu para o Botafogo por 3 a 0, no Estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha.
Kauan Toledo abriu o placar na primeira etapa, e Felipe Januário e Matheusinho completaram a goleada no segundo tempo.
O time alviverde vinha de dois empates fora de casa e segue na lanterna da competição, na 20ª colocação, com seis pontos. O time tem apenas uma vitória e três empates em 10 jogos. O único triunfo aconteceu ainda em fevereiro, pela terceira rodada, contra o Criciúma, por 2 a 1.
O time do técnico Filipe Dias iniciou com Dhones; Mezzomo, Maiquel, Matheus Henrique e Gabriel Borges; Joca, Nicolas Begliardi e Beto; Marco Anthonio, Yarlei e Nathan. Ainda entraram Alexandre, Lisboa, Luisinho, Xande, Italo Melhorin e Ale Moller.
Na próxima rodada, o Ju enfrenta o Santos, fora de casa, na quarta-feira (13), às 15h.