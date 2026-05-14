Juventude se impõe em casa, derrota o São Paulo e avança às oitavas de final da Copa do Brasil

Gabriel Pinheiro marcou um dos gols da partida. Porthus Junior / Agencia RBS

Foi mais uma noite mágica no Alfredo Jaconi. Com uma grande atuação e se impondo dentro de casa, o Juventude venceu o São Paulo por 3 a 1 e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Gabriel Pinheiro, Marcos Paulo e Mandaca marcaram os gols do time alviverde. Tapia descontou.

O adversário do Ju na próxima fase será definido por sorteio. O próximo compromisso alviverde pela Série B do Brasileiro será no domingo (17), às 16h, contra o Athletic, em Minas Gerais.

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Com Pedro Rocha na vaga do goleiro Jandrei, Messias e Gabriel Pinheiro juntos na defesa e Marcos Paulo na ala esquerda, o Ju foi a campo buscando se impor diante do Tricolor paulista para reverter a desvantagem. A primeira finalização alviverde saiu aos 10 minutos, em chute de Luan Martins, longe da meta.

O Juventude era dono das ações e levou perigo novamente aos 19. Raí Silva recebeu de Gabriel Pinheiro na intermediária e arriscou de longe, em direção ao ângulo, mas o goleiro Rafael fez grande defesa. No minuto seguinte, Alan Kardec recebeu cruzamento, dominou e devolveu para a área. MP tentou de letra, mas a finalização saiu fraca.

Aos 23, Marcos Paulo recebeu na ala esquerda e encontrou Gabriel Pinheiro como elemento surpresa dentro da área. O zagueirão driblou o marcador e quase marcou um golaço. A finalização cruzada saiu perto da meta. Aos 30, em bola roubada na intermediária, Luan Martins tabelou com Alan Kardec e chutou longe da meta.

Depois de uma série de paralisações e com o São Paulo fazendo cera, o jogo teve polêmica com a arbitragem. Após Calleri deixar o braço no rosto de Rodrigo Sam, o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima, não deu nem amarelo. Aos 44, Ferreira entrou na vaga de Luciano, lesionado. No primeiro lance em campo, o ex-atacante do Grêmio agrediu Rodrigo Sam e foi expulso direto, sem a intervenção do VAR.

Com um a mais em campo, o Ju foi pra cima nos acréscimos. Na primeira chegada, Alan Kardec girou e bateu de pé esquerdo sobre a meta. Aos 48, Nathan cruzou da direita e MP, livre, cabeceou torto. Mesmo com o 0 a 0, o torcedor jaconero aplaudiu a equipe na saída do gramado.

SEGUNDO TEMPO

Com Wadson no lugar de Rodrigo Sam, o Ju voltou encontrando dificuldades para finalizar diante de um São Paulo ainda mais fechado no campo defensivo.

A partir dos 15 minutos, o cenário mudou. Depois de uma sequência de cruzamentos para a área, Messias finalizou de bico e a bola passou rente à trave.

Aos 19, já com Manu Castro e Fábio Lima em campo, o Ju teve grande chance em cruzamento do lado esquerdo. Fábio Lima chegou na segunda trave, livre e bateu torto. A zaga paulista afastou para escanteio. Na cobrança, depois de um desvio parcial, a bola foi recolocado para a área e Gabriel Pinheiro subiu mais alto do que todo mundo para fazer 1 a 0 e igualar o confronto.

Mas o Juventude queria mais. Aos 26 minutos, Raí Silva cobrou falta da meia esquerda e Marcos Paulo subiu muito alto para ganhar de Enzo e cabecear no canto de Rafael: 2 a 0.

A classificação parecia encaminhada, mas o Ju se complicou na reta final. Aos 38 minutos, depois de um lançamento longo do São Paulo, Messias cabeceou para cima e o time paulista construiu a jogada pelo lado esquerdo. Bobadilla cruzou e Tapia apareceu nas costas da defesa para descontar: 2 a 1 Juventude.

Aos 45, em outra jogada de bola aérea, o São Paulo quase empatou. Sabino aproveitou rebote e bateu rasteiro, mas Pedro Rocha fez grande defesa.

Já nos acréscimos, veio o gol da classificação. Aos 48 minutos, Fábio Lima recebeu na meia direita e cruzou com perfeição para Mandaca, que cabeceou forte. Rafael fez grande defesa, mas o próprio Mandaca completou para as redes, iniciando a festa jaconera: 3 a 1 e classificação para as oitavas de final.

FICHA TÉCNICA

Copa do Brasil - 5ª fase (jogo de ida)

Estádio Alfredo Jaconi

Juventude 3x1 São Paulo

Juventude

Pedro Rocha; Rodrigo Sam (Wadson, int.), Messias e Gabriel Pinheiro; Nathan (Fábio Lima, 17/2º), Luan Martins (Safira, 37/2º), Lucas Mineiro, Raí Silva e Marcos Paulo (Mandaca, 37/2º); MP (Manu Castro, 17/2º) e Alan Kardec. Técnico: Maurício Barbieri.

São Paulo

Rafael; Cédric (André Silva, 31/2º), Dória, Sabino e Enzo Diaz (Wendell, 37/2º); Danielzinho (Tapia, 37/2º), Bobadilla e Luciano (Ferreira, 42/1º); Artur, Calleri e Cauly (Osório, int.). Técnico: Roger Machado.