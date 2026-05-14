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Juventude se impõe em casa, derrota o São Paulo e avança às oitavas de final da Copa do Brasil

Após vencer por 3 a 1, time de Maurício B bate o Tricolor e garante R$ 3 milhões de premiação.

Maurício Reolon

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