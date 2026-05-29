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Juventude recebe o lanterna América-MG e busca vitória para se reaproximar do G-6

Time do goleiro Jandrei inicia a 11ª rodada a três pontos da zona de classificação. Verdão não vence há quatro partidas pela competição nacional 

Rafael Rinaldi

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