Juventude recebe o lanterna América-MG e busca vitória para se reaproximar do G-6

Jandrei comentou desempenho da equipe na Série B. Gabriel Tadiotto / E.C. Juventude / Divulgação

O Juventude abre a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B nesta sexta-feira (29) diante do América-MG. A equipe de Maurício Barbieri fará sua segunda partida consecutiva dentro de casa. O Verdão tem a chance de se recuperar do tropeço para o Sport e voltar a vencer depois de quatro jogos: foram três empates e uma derrota neste período pela competição nacional.

E mais do que isso, o Alviverde precisa recuperar a força do Alfredo Jaconi, onde só venceu dois dos cinco primeiros confrontos da Série B. Vitórias sobre Goiás e Londrina, dois empates sem gols contra Novorizontino e Criciúma, e o revés diante do Sport; um aproveitamento em casa de 53%.

— Toda derrota tem o mesmo peso, mas claro que dentro de casa, a gente cria a expectativa de fazer um grande jogo no nosso nosso campo, onde estamos acostumados a jogar. Perdemos dentro de casa, agora é pensar nesse jogo para que a gente ganhe e, no próximo fora consigamos recuperar esses pontos que, infelizmente, acabamos deixando — comentou o goleiro Jandrei.

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E se os trabalhos da semana foram no sentido da equipe aprimorar o acabamento das jogadas, já que o ataque do Verdão tem desempenho de Z-4 até aqui, a defesa é que tem dado o suporte para a equipe construir bons resultados na competição. O Ju foi vazado apenas seis vezes.

— Desde o começo do ano estamos fazendo bons jogos defensivamente. Não é só a defesa, não é só o goleiro, a defesa do time e a marcação começam desde o centroavante. Todo mundo no mesmo intuito de defender, de não sofrer gols, que a gente vai estar mais próximo das vitórias — lembrou o goleiro.

Sem soberba

O Juventude terá pela frente nesta sexta o lanterna da competição. O América-MG ainda não venceu, tem a segunda pior defesa da Série B, com 19 gols sofridos e, assim como o Juventude, o ataque mineiro tem sido pouco efetivo na competição, balançando as redes apenas seis vezes.

Mesmo assim, para Jandrei o time não pode cair na armadilha de que será um jogo menos complicado.

— A maior delas é pensar nisso, pensar que o América não vem fazendo um bom campeonato. Temos que pensar no nosso lado, se preparar, estar bem concentrados para que a gente consiga fazer um grande jogo e sair com a vitória, que é o mais importante — destacou o goleiro, que emendou:

— Independente de como o América esteja, pensamos no nosso campeonato, nas nossas pretensões para que a gente consiga colar de vez na parte de cima da tabela.

E se vencer os mineiros, de fato, o Ju terminará a sexta-feira colado no Goiás, o sexto colocado, com 16 pontos, ficando apenas atrás no número de vitórias. Depois, restará ao time secar os adversários diretos na briga pelo acesso no restante do fim de semana.