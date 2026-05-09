Esportes

8ª rodada
Notícia

Juventude recebe o Criciúma em confronto direto pelo G-6 na Série B 

Time conta com apresença do volante Luan Martins, que se recuperou de dores no joelho durante a semana. Em entrevista exclusiva à Rádio Gaúcha Serra, jogador comentou sobre o momento da equipe e revelou curiosidades de sua carreira

Rafael Rinaldi

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