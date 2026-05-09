Juventude recebe o Criciúma em confronto direto pelo G-6 na Série B 

Luan Martins tem feito boas atuações no meio-campo alviverde. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

Invicto no Alfredo Jaconi, o Juventude tem a chance de voltar ao G-6 da Série B do Brasileiro neste sábado (9), no confronto direto contra o Criciúma. As duas equipes iniciam a rodada com 11 pontos e estão coladas na tabela de classificação.

Nem a frente fria que se aproxima da Serra Gaúcha será capaz de diminuir a temperatura das duas equipes no gramado. De um lado estará o time de Maurício Barbieri, que vem de uma sequência positiva na competição, conquistando 10 dos últimos 12 pontos disputados. Do outro, o Criciúma, do ex-técnico do Papo Eduardo Baptista e de um elenco que conhece como poucos o vestiário do Jaconi. Afinal, sete atletas do elenco do Tigre já vestiram a camisa do Ju.

Para somar mais três pontos e seguir a longa caminhada de volta à Série A do Brasileirão, o Juventude terá na equipe atletas que conhecem a receita do sucesso. É o caso do volante Luan Martins, que vem de dois acessos recentes na carreira. No ano passado, o camisa 5 subiu de divisão com o Primavera, para a elite do Paulistão, e também fez parte do grupo do Remo que conseguiu vaga ao Brasileirão 2026.

— A Série B é muito diferente. A Série A é um "jogo mais jogado", que você tem muito mais disciplina tática. Não que a Série B não tenha, mas é um esporte aquém do que a Série A. Muita competitividade, é muito duelo ganho — comentou o volante alviverde.

Luan chegou a ser dúvida para o confronto ao sofrer uma pancada e sair mais cedo no empate sem gols com o Atlético-GO. No entanto, ele se recuperou durante a semana e poderá completar seu 10º jogo com a camisa alviverde. O volante tem sido peça essencial nessa arrancada do time na competição.

— É natural, né? Eu vim pra um clube que briga por títulos, eu vim pra um clube que é normal estar na Série A. É um ano atípico, e a gente vai fazer de tudo pra conquistar esse acesso — admitiu Luan Martins sobre o momento alviverde na Série B.

De Goiás até Portugal: experiências que marcaram a vida do volante do Ju

Luan se surpreendeu com a estrutura do clube e, em entrevista ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra revelou ainda um detalhe curioso sobre o acerto com o Ju.

— Não vou mentir, eu estava esperando coisas (propostas) da Série A. Tive conversas com alguns times da Série A, e num domingo o Lucas Andrino (executivo de futebol do Ju) ligou para o meu empresário, e me disse que o Juventude queria contar comigo. Aí eu nem perguntei sobre salário, nem nada, não quis nem saber, eu falei: "pode fechar".

E, no Alfredo Jaconi, Luan passou por um dos momentos mais difíceis de sua vida. Seu pai faleceu na véspera do confronto com o Londrina, no dia 25 de abril. O atleta viajou até Goiás, retornou a Caxias do Sul no dia do confronto, por volta das 18h30min, sendo que a partida ocorreria às 21h e, fez um pedido para que o técnico Maurício Barbieri o mantivesse entre os relacionados. Mais do que isso: Luan entrou em campo aos 10 minutos do segundo tempo e ajudou o time a derrotar os paranaenses por 1 a 0.

Esse espírito de luta e disposição, aliado à forte união entre time e comissão técnica são ingredientes que podem conduzir o Juventude ao objetivo maior no final da temporada.

— O Barbieri tem me ajudado mesmo, me passado bastante confiança. E não só o Barbieri como todos os jogadores. Joguei praticamente todos os jogos e, quando tive a infelicidade do meu pai falecer, o Barbieri fez com que as coisas ficassem mais fáceis.

Nascido em Goiânia, mas criado na cidade vizinha de Santo Antônio, Luan deu os primeiros passos no futebol na escolinha de sua cidade. Hoje, aos 26 anos, ele relembra suas experiências marcantes na carreira, como quando teve a oportunidade de jogar em Portugal. Durante quase cinco temporadas, passou pelas equipes de base do Alverca e Braga, e atuou no time principal do Leixões. Foi comandado por técnicos portugueses de renome, como Artur Jorge, campeão do Brasileirão e da Libertadores pelo Botafogo, e atual técnico do Cruzeiro.

E ainda teve que aprender a se virar sozinho em outro país. Um ganho cultural e um aprendizado que ficam para a vida inteira.

— Não queria acreditar quando chegou a proposta, porque eu já tive amigos que foram para outros times e quando chegaram lá, o clube deixou eles na mão. Mas eu falei, quando tiver a proposta na mesa, eu vou. E eu fui, com a cara e a coragem, né? Inclusive, morei sozinho nos meus 15, 16 anos, morava em alojamento. Mas lá (em Portugal) eu tive que alugar apartamento — conta Luan, que completou:

— Primeiro eu morei em quarto, em uma casa compartilhada com outras pessoas que nunca tinha visto na vida: um italiano, um pernambucano. Mas, em questões de experiência de vida, foi uma mudança muito drástica porque eu morava com a minha mãe. Passei uns anos também morando com a minha avó. E para chegar em outro país, sozinho, não conhecer nada praticamente, ficar andando de Uber para lá e para cá, tive que aprender a cozinhar, mas no início era McDonald's e pizza todo dia (risos).

Agora, no Juventude, Luan quer usar todo este aprendizado para ter, novamente, um final de ano vitorioso.

— Eu sei da grandeza do Juventude, sei que sempre briga por títulos, briga pelo acesso. É um clube que naturalmente já entra como favorito, acabou de vir da Série A, e nós vamos subir, se Deus quiser — finalizou.