Juventude recebe aval do Ministério da Cultura para captar R$ 1,6 milhão e construir novo museu

Memorial do Juventude passará por grande reforma. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O Juventude deu um passo histórico para a preservação e modernização de sua memória. Foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) a Portaria nº 319, de 22 de maio de 2026, que homologou o projeto cultural de construção do Museu do clube para ingressar na fase de obtenção de recursos por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei nº 8.313/91), popularmente conhecida como Lei Rouanet.

— O projeto busca ofertar à comunidade um ambiente dedicado à visitação e valorização da memória esportiva. O espaço será aberto a escolas, instituições públicas e privadas, torcedores e público em geral, ofertando uma estrutura física segura, organizada, informativa e devidamente catalogada — diz o resumo do projeto no Diário Oficial.

Com a aprovação assinada pelo Secretário de Fomento e Incentivo à Cultura, Thiago Rocha Leandro, o Alviverde está autorizado a captar o valor exato de R$ 1.609.035,36. O prazo oficial para que o clube busque os recursos junto a empresas e apoiadores privados iniciou no dia 25 de maio e se estenderá até 31 de dezembro de 2026.

Do Memorial ao Museu: O Projeto

O grande objetivo do Juventude é realizar uma reformulação completa em sua estrutura atual, transformando o antigo Memorial no Museu do Juventude.

Serão muitas novidades para o torcedor. Quem já visitou o antigo memorial irá se surpreender com a transformação. O projeto vai fazer uma remodelação total no espaço. Serão mais de 100 m². Com foco na interatividade, o Museu vai ter uma linha de tempo completa com tablets, com materiais digitais, para que as pessoas interagir e ter um contato mais direto com a expografia do clube.

Serão três espaços imersivos para as pessoas se sentirem dentro do próprio Juventude. Vai ter uma entrada com um gramado virtual para sentir a emoção de estar pisando dentro do estádio. Haverá também uma janela interativa com vistas para o campo, para assistir jogos históricos. O carro-chefe da nova exposição é o chamado Corredor Jaconero, uma sala que vai ser construída em 360º, completamente fechada em LED. Ela traz uma imersão para que a pessoa sinta com luz e som. Ainda não há uma previsão para inicio das obras, pois depende da captação dos recursos.

ATUAL MEMORIAL EM NÚMEROS*

Mais de 8 mil itens

700 troféus

5 mil fotografias

1,2 mil Fichas de jogadores

500 Fitas VHS

222 Quadros

135 Placas

63 Medalhas

51 Livros

45 Flâmulas

30 Camisas