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Fim de ciclo
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Juventude provoca Roger Machado, demitido pelo São Paulo após eliminação na Copa do Brasil

Treinador não resistiu ao sexto jogo sem vitória e deixa a equipe após a derrota por 3 a 1 no Alfredo Jaconi nesta quarta-feira (13)

Rafael Rinaldi

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