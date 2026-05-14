Juventude provoca Roger Machado, demitido pelo São Paulo após eliminação na Copa do Brasil

Roger encerrou passagem pelo São Paulo no seu 17º jogo no comando da equipe. Porthus Junior / Agencia RBS

A noite de reencontros entre Juventude e seu ex-técnico, Roger Machado, terminou com final feliz para a torcida alviverde e marcou o fim da passagem do treinador pelo São Paulo.

Com a vitória de 3 a 1 no Alfredo Jaconi, o Verdão eliminou o Tricolor paulista da Copa do Brasil, uma vez que na partida de ida, o São Paulo havia vencido apenas por 1 a 0.

Após o término do confronto, com a classificação alviverde garantida às oitavas de final, o Juventude provocou Roger nas redes sociais com a frase: "Fica tisti não, Roger Machado", junto a um emoji mandando um beijo ao técnico que, pelas imagens, se lamentava ao apito final da arbitragem, com a eliminação de sua equipe, enquanto, do outro lado, Maurício Barbieri comemorava muito.

Roger teve uma saída conturbada do Alfredo Jaconi em 2024, ao aceitar uma proposta do Inter, em meio à disputa do Brasileirão e Copa do Brasil pelo Ju.

Por ironia do destino, diante do Juventude, Roger Machado comandou o São Paulo pela última vez, em seu 17º jogo. Depois de uma longa demora no vestiário, o treinador foi demitido e o anúncio aconteceu por volta das 22h30min através do executivo de futebol são-paulino, Rui Costa.