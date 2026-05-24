Juventude peca nas finalizações mais uma vez e perde para o Sport no Alfredo Jaconi

Alviverde pecou novamente nas finalizações a gol. Fernando Alves / E.C.Juventude / Divulgação

No confronto direto por vaga no G-6, o Sport levou a melhor na noite deste sábado (23) no Alfredo Jaconi, pela 10ª rodada da Série B.

Mesmo criando um bom volume ofensivo, faltou efetividade à equipe de Maurício Barbieri que viu os pernambucanos marcarem com Iury Castilho, no segundo tempo: 1 a 0.

Com o resultado, o Verdão permaneceu com 13 pontos e, momentaneamente, ocupa a 10ª colocação na tabela. Na próxima sexta (29), o Ju recebe o lanterna América-MG, em Caxias do Sul.

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Equilíbrio no primeiro tempo

O Verdão iniciou a partida sem Luan, que sentiu um desconforto no joelho, e fez Maurício Barbieri colocar mais um atacante na equipe: Fábio Lima foi a novidade entre os 11 iniciais.

Espelhadas taticamente no 4-3-3, as duas equipes criaram as primeiras chances logo depois dos 10 minutos. O Verdão, numa arrancada de MP, o atacante passou na direita para Nathan Santos, recebeu o passe na área, mas cabeceou em cima de Thiago Couto. Na resposta pernambucana, Clayson aproveitou o espaço na marcação alviverde para arriscar, com perigo, de fora da área, à esquerda de Jandrei.

Aos 22, Perotti recebeu às costas da marcação de Marcos Paulo e bate perto do ângulo esquerdo do Ju. O zagueiro do Ju tentou dar a resposta em cabeceio, após cobrança de um escanteio, mas a bola foi pra fora.

Aos 38, Kardec aproveitou bom passe de Nathan e cabeceou perto do travessão de Thiago Couto.

Com mais posse de bola e forçando o Ju a cometer erros na saída de bola, o Sport levava perigo em avançadas pelos lados. O Papo ainda tentou abrir o placar antes do intervalo em cobrança de escanteio de Raí Silva. Thiago Couto saiu mal do gol, mas Yago Felipe afastou pra linha de fundo. Na sequência, Diogo Barbosa quase colocou a bola no cantinho, em arremate rasteiro de pé direito.

No último lance do primeiro tempo, Fábio Lima bateu forte de fora da área, mas Thiago Couto não deu rebote.

Castigo no final

Sem alterações, as equipes voltaram para o segundo tempo em busca de mais efetividade. E logo de cara, Jandrei deu um susto ao torcedor, ao tentar fazer uma defesa simples, mas deixando a bola se perder pra linha de fundo.

O Ju respondeu com Lucas Mineiro dando a assistência da linha de fundo para o cabeceio de Alan Kardec. Mas novamente faltou precisão no arremate e a bola passou sobre o gol.

Aos 10, a principal oportunidade do Verdão: Raí silva bateu rasteiro na trave e, no rebote, Diogo Barbosa isolou a bola. No lance seguinte, foi a vez de Lucas Mineiro perder a chance, após rebote da zaga, desperdiçar a chance do primeiro gol.

Aos 20, Maurício Barbieri fez a primeira alteração, colocando Allanzinho. Em seguida ainda entraram Safira e Manu Castro. Aos 30, Lucas Mineiro perdeu o gol na pequena área, ao furar em bola. A resposta pernambucana foi com um arremate na trave de Barletta, em cobrança de falta.

E o gol do Leão veio logo depois. Aos 36, Iury Castilho aproveitou boa jogada de Barletta, dominou e chutou no canto de Jandrei: 1 a 0.

Aderlan e Wadson entraram para dar mais gás às alas do Alviverde, mas o nervosismo e a falta de precisão no último passe dificultaram o time de Maurício Barbieri, que saiu derrotado diante do torcedor, perdendo uma invencibilidade de seis partidas na competição.

Ficha técnica

Juventude 0x1 Sport

10ª rodada da Série B

JUVENTUDE: Jandrei; Messias, Rodrigo Sam e Marcos Paulo; Nathan Santos (Aderlan, 37/2º), Lucas Mineiro, Raí Silva e Diogo Barbosa (Wadson, 37/2º); MP (Allanzinho, 20/2º), Fábio Lima (Manu Castro, 29/2º) e Alan Kardec (Safira, 29/2º). Técnico: Maurício Barbieri

SPORT: Thiago Couto, Madson (Augusto, 25/2º) Zé Marcos, Marcelo Benevenuto e Felipinho; Zé Lucas, Biel (Pedro, 25/2º) e Yago Felipe (Zé Gabriel, 43/2º); Barletta (Edson Lucas, 48/2º) Clayson (Yury Castilho, 25/2º) e Perotti. Técnico: Márcio Goiano

Gols: Iury Castilho (S), aos 36min, do segundo tempo.

Cartões amarelos: Messias (J). Biel, Perotti, Filipinho, Zé Lucas (S).