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Juventude peca nas finalizações mais uma vez e perde para o Sport no Alfredo Jaconi

Mesmo criando mais oportunidades ao longo do jogo, equipe alviverde viu os pernambucanos serem mais eficientes no ataque

Rafael Rinaldi

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