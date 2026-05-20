Juventude nunca venceu o Sport em confrontos válidos pela Série B

Ju, do atacante David da Hora, foi goleado pelo Sport, em Recife, pela Série B 2023. Gabriel Tadiotto / E.C.Juventude/Divulgação

O duelo entre Juventude e Sport neste sábado (23) pela 10ª rodada da Série B, no Alfredo Jaconi, por si só já será um duelo marcante. Afinal, as duas equipes lutam pelo acesso. Apenas três pontos separam as equipes na tabela de classificação. O Sport está em terceiro lugar, com 16 pontos, e o Verdão aparece em 10º, com 13.

Mas para o time de Maurício Barbieri uma vitória sobre o Leão da Ilha, além de poder colocar o time no G-6, seria a primeira diante deste adversário na história da competição.

Os dois clubes se enfrentaram apenas quatro vezes pelo Campeonato Brasileiro da segunda divisão. E a vantagem é dos nordestinos, que venceram duas vezes e empataram outras duas.

Os primeiros duelos ocorreram pela Série B de 1990. Empate em 1 a 1 no Alfredo Jaconi, e vitória pernambucana em Recife, por 2 a 1.

Mais recentemente, no ano do último acesso do Ju, em 2023, foram mais dois encontros. E o Sport foi a pedra no sapato da equipe de Thiago Carpini. Apesar da excelente campanha que conduziu o Ju ao Brasileirão de 2024, o time de Carpini não conseguiu enfrentar o Sport de igual pra igual. Goleada do Leão, na Ilha do Retiro, por 3 a 0, e empate em 2 a 2 em Caxias do Sul, com direito ao goleiro alviverde Thiago Coelho defendendo um pênalti de Vágner Love.

PEQUENA VANTAGEM DO SPORT NOS NÚMEROS GERAIS

Os demais confrontos entre Juventude e Sport aconteceram pela Série A do Campeonato Brasileiro. A vantagem nos números gerais é pernambucana, entretanto, mínima. O Leão da Ilha venceu sete vezes, contra seis do Verdão. Ocorreram ainda cinco empates.

No ano passado, os dois clubes disputaram o Brasileirão. E o Papo levou a melhor nos dois confrontos. Ambas as vitórias foram por 2 a 0.

Pela Série B:

1990: Juventude 1x1 Sport

1990: Sport 2x1 Juventude

2023: Sport 3x0 Juventude

2023: Juventude 2x2 Sport

Números gerais:

18 jogos

7 vitórias do Sport

6 vitórias do Juventude

5 empates