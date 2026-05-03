Juventude explica transferência de jogo pela Copa Sul-Sudeste para cidade de Novo Hamburgo

Gramado do Estádio Alfredo Jaconi recebeu o plantio do azevém. Fernando Alves / Juventude / Juventude

Já eliminado da Copa Sul-Sudeste, o Juventude disputará sua última partida pela competição fora de Caxias do Sul. O confronto diante do Tombense, marcado para quarta-feira (6), ocorrerá no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo.

A alteração do local foi motivada pelo plantio da grama de inverno no Estádio Alfredo Jaconi. O Estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, que serve como alternativa, também passa por reformas no gramado para enfrentar o inverno.

— Esclarecemos que a decisão foi tomada com base em critérios técnicos ligados à preservação do gramado do Alfredo Jaconi. A grama de inverno (azevém) foi plantada no dia 13 de abril, exigindo um tempo médio de 21 dias para a germinação adequada. Em função do calendário, houve uma janela de apenas 13 dias para o plantio — declarou o Juventude, que completou:

— A retomada da utilização do gramado em período inferior ao recomendado impacta diretamente na qualidade do campo, uma vez que cerca de 20% a 25% das sementes plantadas acabam sendo pisoteadas antes da consolidação, exigindo reforço no plantio. Diante desse cenário, o clube optou por priorizar a utilização do gramado do Jaconi para as competições mais importantes da temporada.

Com apenas um ponto na competição regional (quatro derrotas e um empate), o Alviverde não trata o torneio como prioridade, focando seus esforços na Série B e na Copa do Brasil. O clube negou que a transferência do jogo tenha relação com a fraca campanha da equipe: