Juventude enfrenta o Atlético-MG nas oitavas de final da Copa do Brasil

Juventude classificou diante do São Paulo. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude conheceu, nesta terça-feira (26), o adversário nas oitavas de final da Copa do Brasil. O sorteio que definiu os confrontos aconteceu na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. O Ju encara o Atlético-MG. O primeiro jogo será em Minas Gerais e a volta no Estádio Alfredo Jaconi.

Os dois times voltam a se encontrar na Copa do Brasil. Em 2016, Juventude e Atlético-MG se enfrentaram quartas de final. No jogo de ida, o Galo venceu por 1 a 0 em Minas. Na volta, o Ju ganhou pelo mesmo placar no Jaconi. Nos pênaltis, os mineiros passaram após um 4 a 2.

Os jogos de ida das oitavas de final serão disputados entre 1º e 2 de agosto, enquanto as partidas de volta estão programadas para 5 e 6 de agosto. A próxima janela de contratações reabre em 20 de julho e vai até 11 de setembro.

Na trajetória durante a Copa do Brasil deste ano, o Juventude eliminou Guaporé, Tuna Luso, Águia de Marabá e São Paulo. Com essas classificações, o clube alviverde já acumulou aproximadamente R$ 9,6 milhões em premiação.

Caso avance às quartas de final, o Verdão vai embolsar mais R$ 4 milhões.

Dos 16 clubes que estão nas oitavas de final, 14 são da Série A (Athletico-PR, Atlético-MG, Chapecoense, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Grêmio, Inter, Mirassol, Palmeiras, Remo, Santos, Vasco e Vitória) e dois da Série B (Juventude e Fortaleza).

Oitavas de final

(mandantes do jogo de ida à esquerda)

Vasco x Fluminense

Inter x Corinthians

Mirassol x Grêmio

Athletico-PR x Vitória

Atlético-MG x Juventude

Santos x Remo

Chapecoense x Cruzeiro