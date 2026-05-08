Juventude encerra preparação para enfrentar o Criciúma; saiba a provável escalação

Rodrigo Sam deverá ter Messias e Gabriel Pinheiro como parceiros de zaga. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

A preparação do Juventude para o duelo com o Criciúma no sábado (9), pela oitava rodada da Série B, encerrou na manhã desta sexta-feira (8) com um treinamento com portões fechados no CT do Alviverde.

O técnico Maurício Barbieri não poderá contar com o zagueiro Marcos Paulo, suspenso, e Messias deve retornar à equipe. Na ala direita, sem Raí Ramos, que ainda não voltou a treinar, com risco de lesão, Nathan Santos e Manu Castro disputam a posição. Já no meio-campo, Mandaca não se recuperou a tempo e o setor deve ser ocupado por Luan, Lucas Mineiro e Raí Silva.

— Vai ser um jogo muito difícil, mas acredito muito na nossa equipe e no mando de campo, que é o Jaconi. Querendo ou não, a gente consegue impor o nosso ritmo de jogo e buscar a vitória, que é o que mais importa — avaliou Raí Silva.

A provável formação alviverde para enfrentar o Tigre terá: Jandrei; Messias, Rodrigo Sam e Gabriel Pinheiro; Nathan (Manu Castro), Luan, Lucas Mineiro, Raí Silva e Diogo Barbosa; MP e Alan Kardec.