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Juventude encerra preparação para encarar o América-MG; veja a provável escalação

Time terá baixas no meio-campo e no ataque. Dúvidas ocorrem em todos os setores, uma vez que seis atletas seguem sem poder atuar

Rafael Rinaldi

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