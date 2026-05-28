Juventude encerra preparação para encarar o América-MG; veja a provável escalação

Alan Kardec será titular na defesa do Papo. Fernando Alves / Juventude/Divulgação

O treinamento realizado na manhã desta sexta-feira (28), no CT Alviverde, encerrou a preparação do Juventude para o duelo com o América-MG. A atividade mais uma vez ocorreu com portões fechados.

O técnico Maurício Barbieri conta com a volta do zagueiro Gabriel Pinheiro, que estava suspenso. Ele disputa posição com Messias. Briga aberta também na ala direita, uma vez que Raí Ramos se recuperou de uma lesão muscular e fica à disposição. Mas Nathan e Aderlan estão à frente por um lugar no time.

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Problemas no meio

A principal dificuldade do treinador do Ju é definir um meio-campo, uma vez que seguem no DM alviverde Luan (lesão no joelho), Mandaca (lesão no adutor) e Pablo Roberto (lesão na coxa). Com isso, Raí Silva deve ser novamente recuado à segunda função da meia-cancha.

Dor de cabeça

Mas se o meio segue com problemas, o ataque requer uma atenção maior de Barbieri. Com apenas seis gols marcados, os homens de frente do Ju não têm dado conta do recado. Pra piorar, Allanzinho, que havia voltado contra o Sport, sentiu um novo desconforto, desta vez um entorse no tornozelo, e será mais uma baixa.

Para o ataque, o trio que iniciou o último jogo teve Fábio Lima, MP e Alan Kardec. As outras alternativas para o setor seriam Manu Castro, Ray Breno, Safira e Carlinhos.

Ainda seguem afastados, se recuperando de lesões os laterais Alan Ruschel e Patryck Lanza.

Tendência maior é de que o Ju entre em campo com: Jandrei; Gabriel (Messias), Rodrigo Sam e Marcos Paulo; Nathan (Aderlan), Lucas Mineiro, Raí Silva e Diogo Barbosa; Fábio Lima (Manu), MP e Alan Kardec.