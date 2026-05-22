Juventude encerra preparação para duelo com o Sport; veja a provável escalação

Um treinamento na manhã fria desta sexta-feira (22) no CT Alviverde encerrou a preparação do Juventude para o confronto com o Sport.
O técnico Maurício Barbieri encaminhou a equipe com os retornos de Marcos Paulo e Luan ao time. Gabriel Pinheiro, suspenso, será o desfalque.
O Ju se encaminha para a partida deste sábado (23), às 20h30min, no Alfredo Jaconi, com: Jandrei; Messias, Rodrigo Sam e Marcos Paulo; Nathan, Luan, Lucas Mineiro, Raí Silva e Diogo Barbosa; MP e Alan Kardec.
O meia Mandaca se recupera de dores no tornozelo e é a principal dúvida entre os relacionados. Allanzinho voltará a ser opção depois de mais de um mês.
Seguem de fora: Alan Ruschel, Patryck Lanza, Raí Ramos e Pablo Roberto.