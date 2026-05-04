Juventude empata e Caxias perde jogo de ida das quartas de final do Gauchão Sub-17

Os mata-matas começaram no Gauchão Sub-17. Neste sábado (2), a dupla Ca-Ju entrou em campo pelas partidas de ida das quartas de final, atuando fora de casa.
No CT Rubro Negro, em Pelotas, o Juventude empatou em 1 a 1 com o Progresso. Logo aos sete minutos de jogo, Vitor, camisa 9 da equipe mandante, abriu o placar. Cinco minutos depois, Matheus Rafael garantiu o empate alviverde.
No Estádio do Vale, o Caxias foi derrotado por 2 a 1 pelo Novo Hamburgo. Aos três minutos, João Cappellaro abriu o placar para o time grená. No segundo tempo, porém, Bruno Turatti empatou aos 18 e Artur Arezi virou aos 30. No final do jogo, o volante grená Pedro Ribeiro foi expulso após confusão com a comissão técnica da equipe mandante.
Os jogos de volta acontecem no sábado (9), às 15h, em Caxias do Sul. O Ju joga por uma vitória simples, no CT Alviverde. Empate leva o duelo para os pênaltis.
Já o Grená recebe o Noia no Campo do Madri e precisa vencer por, no mínimo, dois gols de diferença para classificar. Triunfo por um gol leva o confronto para as penalidades, enquanto empate ou derrota eliminam a equipe.