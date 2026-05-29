Juventude empata com o Grêmio na estreia do Brasileirão Sub-17

Fiuza marcou o gol alviverde. Leonardo Bidese / E.C. Juventude / Divulgação

O Juventude deu play no Brasileirão Sub-17 2026 nesta sexta-feira (29). Logo na primeira rodada, disputou um clássico gaúcho com o Grêmio. No Estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha, a partida terminou em 1 a 1.

O Tricolor abriu o placar no início da partida, porém o Verdão insistia nas finalizações. Aos 19, Fiuza limpou a marcação e chutou de fora da área, mas o goleiro defendeu. Aos 36 minutos, Baptista também arriscou de longe, mas a bola foi para fora.

No tempo complementar, o Ju seguiu atacando. Aos 10, Nathan recebeu cruzamento e cabeceou firme, para grande defesa do arqueiro gremista. Aos 33, Fiuza finalizou por cima do gol.

Até que, aos 35, o camisa 10 alviverde, Baptista foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Fiuza balançou as redes alviverdes.

Na próxima rodada, o Papo enfrenta o Bahia. O confronto acontece na quarta-feira (3), a partir das 15h, no CT Evaristo de Macedo, na cidade baiana de Dias d'Ávila.

O regulamento

Na primeira fase, as 20 equipes se enfrentam em turno único. Os oito melhores se classificam às quartas de final. Nesta competição não há rebaixamento.

As quartas, semi e final são disputadas em jogos de ida e volta, com o mando de campo do melhor colocado nas fases anteriores. Em caso de empate na pontuação e, posteriormente, no saldo de gols, o vencedor é decidido por pênaltis.