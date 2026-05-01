No Alfredo Jaconi, Juventude empata com o Cruzeiro pelo Brasileirão Feminino

Bell Silva lamentou chance perdida na segunda etapa. Porthus Junior / Agencia RBS

As Gurias Jaconeras somaram mais um ponto no Brasileirão Feminino. Na tarde desta sexta-feira (1º), o time do técnico Luciano Brandalise teve uma boa atuação, criou oportunidades, mas ficou no 0 a 0 com o Cruzeiro, no Estádio Alfredo Jaconi.

Com o resultado, o Ju permanece na 16ª posição e soma cinco pontos, com dois empates, uma vitória e seis derrotas após nove partidas. As Esmeraldas voltam a atuar no dia 11, contra o lanterna Vitória, em Salvador. Já as Cabulosas estão em oitavo lugar, com 14 pontos.

No Jaconi, o jogo começou movimentado e com o Juventude criando uma grande chance com menos de um minuto. Duda Calazans recebeu na área e, de frente para a goleira, finalizou para fora.

O Cruzeiro respondeu aos 15, em chute de Rafa Levis que acertou o travessão. No minuto seguinte, em outra boa jogada alviverde, Laurinha finalizou na área e Tainara salvou em cima da linha, evitando o gol.

Aos 19, foi a vez das Cabulosas chegarem com Alves. Thais Amorim desviou e a bola bateu outra vez na trave. A goleira do Ju voltou a trabalhar aos 34, em falta cobrada por Marília que ela espalmou para fora.

Na segunda etapa, o Cruzeiro voltou melhor e criou sua primeira oportunidade aos quatro minutos. Gisseli finalizou da entrada da área e Thais Amorim fez grande defesa.

Aos 24, as Gurias Jaconeras tiveram a melhor chance do jogo. Após cobrança de falta para a área, Scatola escorou e Bell Silva perdeu uma oportunidade incrível, quase na linha da pequena área.

O Cruzeiro respondeu aos 33 minutos. Thais Amorim fez outra defesaça em chute de Letícia de fora da área. Na reta final da partida, o Ju até pressionou, mas não conseguiu tirar o zero do placar.

FICHA TÉCNICA

Brasileirão Feminino - 9ª rodada

Estádio Alfredo Jaconi

Juventude 0x0 Cruzeiro

Juventude

Thais Amorim; Limpia Fretes, Scatola, Carla Cruz e Bell Silva; Tefinha, Laurinha (Leka, 37/2º) e Duda Calazans (Luciane Baião, 10/2º); Nicole Marussi, Teté (Martha Figueiredo, 37/2º) e Kamile Loirão (Joyce, 10/2º). Técnico: Luciano Brandalise.

Cruzeiro

Claudia; Letícia Alves (Capelinha, 10/2º), Tainara, Vitória Calhau e Milena (Byanca Brasil, 10/2º); Ravenna (Pri Back, 32/2º), Mari Andrade e Rafa Levis (Laura, 32/2º); Gaby (Letícia, 22/2º), Gisseli e Marília. Técnico: Jonas Urias.