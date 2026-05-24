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Juventude e técnico Maurício Barbieri condenam ato de racismo contra atacante MP: "Abominável"

Torcedor foi detido e preso em flagrante após episódio ocorrido contra atleta do Ju durante jogo da Série B com o Sport

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