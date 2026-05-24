Juventude e técnico Maurício Barbieri condenam ato de racismo contra atacante MP: "Abominável"

MP sofreu o ato de racismo após deixar o gramado do Alfredo Jaconi durante duelo contra o Sport. Fernando Alves / E.C.Juventude / Divulgação

A noite de sábado (23) ficou marcada por mais um momento triste nas páginas do futebol brasileiro. O atacante do Juventude, MP, foi chamado de "macaco" por um torcedor do próprio clube que estava na arquibancada.

O jogador, que havia deixado a partida contra o Sport, pela 10ª rodada da Série B, no segundo tempo, deixou o banco de reservas, correu em direção ao alambrado e acusou o ato ao árbitro paranaense Lucas Paulo Torezin, que de imediato acionou o protocolo antirracismo, fazendo o gesto de cruzar os braços em frente ao rosto para que todos os presentes no Estádio Alfredo Jaconi tomassem conhecimento do ocorrido. O ato de injúria racial foi relatado em súmula pelo árbitro após a partida.

— O atleta nº 10, Marcos Paulo Costa do Nascimento, da equipe mandante, que havia sido substituído minutos antes, dirigiu-se ao árbitro da partida e relatou o seguinte fato: "Eu estava ali no banco de boa e ele veio e me chamou de macaco."

O torcedor que cometeu a injúria racial tentou fugir, mas foi detido e conduzido à delegacia, conforme relatou o árbitro:

— Após o término da partida, o gerente da equipe mandante, sr Gustavo Vieira, informou ao delegado da partida que o torcedor foi entregue à Brigada Militar presente no estádio e conduzido à delegacia de polícia. Informo que até o fechamento dessa súmula não recebemos a identificação do torcedor, tampouco o boletim de ocorrência sobre o fato ocorrido.

JUVENTUDE CONDENA O ATO

Após a derrota por 1 a 0 para o Sport, o técnico Maurício Barbieri comentou o episódio e condenou a atitude do torcedor.

— Não encontro nem a palavra para dizer assim, porque é tão abominável e ainda onde a gente está em 2026 ter que lidar com situações como essa, como foi um caso de racismo gritante, eu não posso nem chamar esse indivíduo de torcedor porque isso não é torcedor, é criminoso — destacou Barbieri.

O clube também tomou frente da situação e se colocou à disposição do atleta e das autoridades para apoio e prestação de esclarecimentos.

— O Esporte Clube Juventude está prestando todo o apoio necessário ao atleta Marcos Paulo, oferecendo suporte integral por meio de seu Departamento Jurídico e acompanhando de perto o caso para assegurar que todas as providências cabíveis sejam adotadas — diz parte da nota.

O clube ainda afirmou que, mesmo não sendo sócio, o torcedor terá o CPF bloqueado e não poderá acessar mais aos jogos do Juventude.

O que diz a nota do clube na íntegra:

"O Esporte Clube Juventude condena com a mais absoluta veemência e repúdio o ato de racismo sofrido pelo atleta Marcos Paulo Costa do Nascimento (MP) durante a partida realizada na noite deste sábado (23), diante do Sport, no Estádio Alfredo Jaconi, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

O ato ocorreu por volta dos 20 minutos do segundo tempo, quando um torcedor proferiu ofensas racistas direcionadas ao atleta. O indivíduo foi prontamente identificado pela segurança privada do estádio, com auxílio de outros torcedores presentes no local, e conduzido à delegacia pela Polícia Militar, onde prestou depoimento e foi preso em flagrante.

Diante desta situação, o Esporte Clube Juventude está prestando todo o apoio necessário ao atleta Marcos Paulo, oferecendo suporte integral por meio de seu Departamento Jurídico e acompanhando de perto o caso para assegurar que todas as providências cabíveis sejam adotadas.

O Esporte Clube Juventude reafirma que racismo é CRIME e não será tolerado sob nenhuma circunstância. Não há espaço para manifestações racistas dentro ou fora dos estádios, e o Clube atuará com absoluto rigor, colaborando integralmente com as autoridades e adotando todas as medidas cabíveis diante de condutas dessa natureza.