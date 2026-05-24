Juventude e Grêmio ficam no empate pelo Brasileirão Feminino

Juventude e Grêmio fizeram uma partida movimentada na tarde deste domingo (24) pela 12ª rodada do Brasileirão Feminino. Melhor para as Mosqueteiras que, mesmo com uma atleta a menos em campo desde o primeiro tempo, chegaram ao empate em 1 a 1 no último lance do jogo.
O duelo foi realizado no estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. Com o resultado, o time caxiense fica em 14º lugar na tabela, com nove pontos. Já as tricolores ocupam o 9º lugar, com 17.
O jogo
Aos 33 minutos do primeiro tempo, a goleira Raíssa, das tricolores, fez uma falta dura fora da grande área, atingindo o rosto de Martha Figueiredo, e acabou sendo expulsa de campo.
Mesmo com uma jogadora a mais, as Esmeraldas só abriram o placar aos 35 minutos da etapa final. Após cobrança de escanteio de Nicole, Laurinha conseguiu o cabeceio, a defesa tricolor e a goleira Sol não conseguiram cortar, e a bola entrou no fundo do gol: 1 a 0.
O empate das Mosqueteiras veio aos 51 minutos. Giovaninha alçou a bola pra área e Maria Dias, que havia entrado na reta final, conseguiu finalizar no canto de Thais Amorim, dando números finais ao confronto: 1 a 1.
As escalações
O Juventude, do técnico Lucinao Brandalise, atuou com: Thais Amorim; Limpia Fretes, Carla Cruz, Joiceane Scatola e Carol Ladaga; Bell Silva (Teté), Luciane Baião e Laurinha; Nicole Marussi (Tefinha), Martha Figueredo (Grazi) e Kamile Loirão (Joyce).
Já o Grêmio, comandado por Jéssica de Lima, foi a campo com: Raíssa; Dani Barão, Rodríguez (Maria Dias), Mônica Ramos e Allyne; Camila Arrieta (Yamila), Montoya (Bia Santos) e Camila Pini (Maria); Gisele, Brenda (Sol) e Giovaninha.
Próxima rodada pós-Copa
Com a parada dos jogos durante a Copa do Mundo, o Brasileirão Feminino retorna no dia 24 de julho. O Grêmio visita o Flamengo, enquanto que o Juventude, recebe a Ferroviária, no dia 26.