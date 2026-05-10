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Juventude desperdiça chances e fica no empate sem gols com o Criciúma pela Série B

Na noite fria de Caxias do Sul, equipe alviverde somou mais um ponto e chegou ao quinto jogo sem derrota na competição

Maurício Reolon

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