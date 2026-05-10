Juventude desperdiça chances e fica no empate sem gols com o Criciúma pela Série B

Nathan e MP lamentam um dos gols perdidos. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Na noite gelada de sábado (9), o jogo foi movimentado, mas o Juventude não conseguiu sair do 0 a 0 com o Criciúma, no Estádio Alfredo Jaconi. Mesmo com boas oportunidades, especialmente com MP e Alan Kardec, a equipe de Maurício Barbieri parou em uma grande atuação do goleiro Airton, formado na base do Papo.

Com 12 pontos, o time alviverde permanece na sétima colocação. A próxima partida do Verdão pela Série B será no domingo, às 16h, contra o Athletic, em Minas Gerais. Antes, o compromisso será pela Copa do Brasil. O Ju recebe o São Paulo, quarta-feira (13), às 19h, no jogo de volta da quinta fase da competição nacional. Na ida, o Tricolor venceu por 1 a 0.

Diante do Criciúma, o Juventude foi a campo com Nathan Santos mantido na ala direita e Messias retornando à zaga na vaga do suspenso Marcos Paulo. Em um duelo estratégico claro, com marcação alta dos catarinenses e mais posse de bola dos donos da casa, a primeira chance só veio aos 14 minutos. Em jogada rápida pela esquerda, Diogo Barbosa cruzou rasteiro para Alan Kardec, que bateu fraco, nas mãos de Airton.

No lance seguinte, após cobrança de falta, Messias subiu mais alto que a defesa adversária, mas cabeceou sem direção. Aos 19, foi a vez de o Criciúma ter a chance na bola parada, mas Ruan também errou o alvo.

O Ju voltou a levar perigo aos 32. Depois de Alan Kardec ganhar do zagueiro adversário, Raí Silva virou o jogo e Nathan Santos entrou a dribles na área. A bola sobrou para MP, que bateu rasteiro, perto da trave. Aos 35, na resposta do Tigre, Jhonata Robert arriscou de fora da área e Jandrei fez defesa segura.

Em contra-ataque rápido, o Ju teve a melhor chance do jogo aos 37 minutos. MP antecipou a marcação e serviu Alan Kardec, que limpou o marcador e devolveu para MP, livre, chutar fraco e parar em Airton. No rebote, Luan Martins bateu de pé esquerdo e a bola acertou o travessão antes de a defesa afastar.

Logo na sequência, o Criciúma chegou também pelos lados do campo e Marcelo Hermes cruzou para Marcinho, que antecipou a marcação e desviou rente à trave.

SEGUNDO TEMPO

Com as mesmas formações, o Criciúma foi quem chegou primeiro perto do gol. Aos quatro minutos, em lançamento longo entre os zagueiros, Messias salvou antes de Jhonata Robert tentar encobrir Jandrei.

Aos seis, foi a vez do Juventude quase marcar. MP recebeu de Luan Martins e bateu colocado, mas Airton fez grande defesa. No rebote, a defesa afastou o perigo.

No lance seguinte, polêmica na participação do VAR. Gui Logo caiu no gramado reclamando de uma agressão de Luan no contra-ataque do Tigre. Após mais de quatro minutos de avaliação no vídeo, o árbitro Afro Rocha Filho deu o cartão amarelo para o volante alviverde.

Aos 19, outra chance clara para o Ju. Em troca de passes rápida, Luan encontrou Alan Kardec entre os zagueiros, mas o centroavante falhou na finalização. Três minutos depois, Raí Silva tentou a cobrança fechada de escanteio e Airton evitou o gol olímpico.

O goleiro, ex-Ju, fez novo milagre em finalização forte de MP. Airton mandou para escanteio. Na busca pelo resultado positivo, Maurício Barbieri renovou o fôlego do ataque, com Manu Castro, Safira e Fábio Lima, que entrou na ala direita.

Mesmo mantendo o maior volume de jogo, o Ju não conseguiu concluir com qualidade as suas jogadas ofensivas. O Criciúma teve a chance aos 42, quando Diego Gonçalves recebeu na área e finalizou cruzado.

Já nos acréscimos, Manu Castro teve a chance no chute do lado esquerdo da área, mas Airton fez nova defesa. Marcelo Hermes ainda teve a última oportunidade para o Criciúma, mas o chute saiu sem direção. Com isso, nada de gols e 0 a 0 no placar.

FICHA TÉCNICA

Série B do Brasileiro - 8ª rodada

Estádio Alfredo Jaconi

Juventude 0x0 Criciúma

JUVENTUDE

Jandrei; Rodrigo Sam, Messias e Gabriel Pinheiro; Nathan Santos (Fábio Lima, 30/2º) Luan Martins (Manu Castro, 24/2º), Lucas Mineiro, Raí Silva e Diogo Barbosa (Wadson, 44/2º) MP (Iba Ly, 44/2º) e Alan Kardec (Safira, 30/2º). Técnico: Maurício Barbieri

CRICIÚMA

Airton; Ruan, Bruno Alves, Luciano Castán; Marcinho (William Lepo, , Gui Lobo, Fellipe Mateus (Otero, 37/2º) e Marcelo Hermes; Romarinho (Diego Gonçalves, 15/2º), Jhonata Robert (Jean Irmer, 30/2º) e Waguininho (Kauê Santos, 30/2º). Técnico: Eduardo Baptista