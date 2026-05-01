Juventude conhece tabela do Brasileirão Sub-17 e estreia contra o Grêmio

O Juventude conheceu a tabela básica e o regulamento do Campeonato Brasileiro Sub-17, divulgados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nesta quinta-feira (30), um mês antes do início da competição. O documento detalha datas-base, formato de disputa e confrontos da primeira fase do torneio nacional.
O Brasileirão Sub-17 contará com a participação de 20 clubes e terá partidas com transmissão pelo SporTV. A competição está prevista para começar no dia 30 de maio, com encerramento programado para o segundo jogo da final em 3 de novembro. O formato será híbrido: uma primeira fase em turno único, com 19 rodadas em pontos corridos, seguida por três fases eliminatórias, quartas de final, semifinal e final em jogos de ida e volta.
Ao término da primeira fase, avançam para a etapa seguinte os oito primeiros colocados da classificação geral. As fases eliminatórias estão previstas para iniciar em outubro, definindo os finalistas e o campeão do Campeonato Brasileiro Sub-17 de 2026.
A estreia do Juventude na competição está marcada, inicialmente, para o dia 30 de maio, em clássico regional contra o Grêmio. O confronto abre a caminhada alviverde no torneio nacional e integra a primeira rodada da fase classificatória, conforme a tabela básica anunciada pela CBF. A equipe é comandada pelo técnico Euller Borges.
Na Copa do Brasil sub-17, o Juventude foi superado pelo Coritiba por 1 a 0 no duelo de volta da segunda fase da Copa do Brasil da categoria, e se despediu da competição.
Tabela básica do Juventude
1ª rodada – 30/05
Juventude x Grêmio
2ª rodada – 02/06
Bahia x Juventude
3ª rodada – 09/06
Juventude x América-MG
4ª rodada – 16/06
Fortaleza x Juventude
5ª rodada – 23/06
Juventude x Cruzeiro
6ª rodada – 30/06
Flamengo x Juventude
7ª rodada – 07/07
Juventude x Santos
8ª rodada – 14/07
Bragantino x Juventude
9ª rodada – 21/07
Juventude x Vitória
10ª rodada – 04/08
Palmeiras x Juventude
11ª rodada – 11/08
Juventude x Atlético-GO
2ª rodada – 18/08
Vasco x Juventude
13ª rodada – 22/08
Botafogo x Juventude
14ª rodada – 25/08
Juventude x Fluminense
15ª rodada – 05/09
Inter x Juventude
16ª rodada – 08/09
São Paulo x Juventude
17ª rodada – 15/09
Juventude x Athletico-PR
18ª rodada – 22/09
Juventude x Corinthians
19ª rodada – 29/09
Atlético-MG x Juventude