Juventude conhece tabela do Brasileirão Sub-17 e estreia contra o Grêmio

Juventude sub-17 estreia diante do Grêmio no Brasileirão da categoria. Leonardo Bidese / E. C. Juventude / Divulgação

O Juventude conheceu a tabela básica e o regulamento do Campeonato Brasileiro Sub-17, divulgados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nesta quinta-feira (30), um mês antes do início da competição. O documento detalha datas-base, formato de disputa e confrontos da primeira fase do torneio nacional.

O Brasileirão Sub-17 contará com a participação de 20 clubes e terá partidas com transmissão pelo SporTV. A competição está prevista para começar no dia 30 de maio, com encerramento programado para o segundo jogo da final em 3 de novembro. O formato será híbrido: uma primeira fase em turno único, com 19 rodadas em pontos corridos, seguida por três fases eliminatórias, quartas de final, semifinal e final em jogos de ida e volta.

Ao término da primeira fase, avançam para a etapa seguinte os oito primeiros colocados da classificação geral. As fases eliminatórias estão previstas para iniciar em outubro, definindo os finalistas e o campeão do Campeonato Brasileiro Sub-17 de 2026.

A estreia do Juventude na competição está marcada, inicialmente, para o dia 30 de maio, em clássico regional contra o Grêmio. O confronto abre a caminhada alviverde no torneio nacional e integra a primeira rodada da fase classificatória, conforme a tabela básica anunciada pela CBF. A equipe é comandada pelo técnico Euller Borges.

Na Copa do Brasil sub-17, o Juventude foi superado pelo Coritiba por 1 a 0 no duelo de volta da segunda fase da Copa do Brasil da categoria, e se despediu da competição.

Tabela básica do Juventude

1ª rodada – 30/05

Juventude x Grêmio

2ª rodada – 02/06

Bahia x Juventude

3ª rodada – 09/06

Juventude x América-MG

4ª rodada – 16/06

Fortaleza x Juventude

5ª rodada – 23/06

Juventude x Cruzeiro

6ª rodada – 30/06

Flamengo x Juventude

7ª rodada – 07/07

Juventude x Santos

8ª rodada – 14/07

Bragantino x Juventude

9ª rodada – 21/07

Juventude x Vitória

10ª rodada – 04/08

Palmeiras x Juventude

11ª rodada – 11/08

Juventude x Atlético-GO

2ª rodada – 18/08

Vasco x Juventude

13ª rodada – 22/08

Botafogo x Juventude

14ª rodada – 25/08

Juventude x Fluminense

15ª rodada – 05/09

Inter x Juventude

16ª rodada – 08/09

São Paulo x Juventude

17ª rodada – 15/09

Juventude x Athletico-PR

18ª rodada – 22/09

Juventude x Corinthians