Juventude busca primeira vitória em sua despedida da Copa Sul-Sudeste

Atacante Lucca Amaro marcou os únicos dois gols da equipe no torneio entre regiões. Leonardo Bidese / E.C. Juventude / Divulgação

É hora de virar a página. O Juventude encerra sua participação na inédita Copa Sul-Sudeste nesta quarta-feira (6), às 21h30min, diante do Tombense. Um dos candidatos ao título da competição, o Verdão chega na última rodada eliminado de qualquer chance de disputar as semifinais.

Pior do que isso, em cinco jogos a equipe somou apenas um ponto e levou quatro derrotas pra casa. Campanha bem aquém da expectativa.

No entanto, o clube utilizou o torneio entre regiões para observar os jovens talentos da base alviverde. Enquanto o time principal disputa a Copa do Brasil e a Série B do Brasileiro, sob o comando de Maurício Barbieri, o auxiliar permanente do clube, Gerson Ramos, ficou com a missão de treinar os atletas nas rodadas finais da Sul-Sudeste.

— A Copa Sul-Sudeste está servindo para dar minutagem aos meninos. Quando o professor Maurício solicitar, eles estão aptos — confirmou Gerson Ramos.

Na derrota por 3 a 2 para o Cianorte, na última rodada, o atacante Lucca Amaro saiu do banco de reservas para anotar os dois primeiros gols do Alviverde na competição. Algo que era cobrado internamente no vestiário.

— Fizemos um treino analítico com os meninos e o Lucca foi feliz, fez os dois gols e estava preparado, colocou em prática ali o que pedimos. Ainda no finalzinho, quase chegamos ao empate, mas dentro da proposta de rodar os meninos nessa Copa Sul-Sudeste. Nesse último jogo, os meninos tiveram um volume melhor e quase empatamos — comentou o auxiliar.