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Juventude busca primeira vitória em sua despedida da Copa Sul-Sudeste

Diante do Tombense, nesta quarta-feira (6), no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, mais uma vez o elenco será majoritariamente formado por atletas da base. Verdão já está eliminado do torneio

Rafael Rinaldi

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