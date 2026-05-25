Jogadores arquivados voltam a ter uma nova chance no Caxias

Após empate fora de casa, elenco grená se reapresenta nesta terça-feira (26). Porthus Junior / Agencia RBS

Dois nomes e uma ausência chamaram a atenção na lista dos relacionados do Caxias do compromisso da 8ª rodada da Série C do Brasileirão. Na viagem para o Nordeste, quando o time enfrentou o Maranhão e empatou em 0 a 0, o banco de reservas teve duas novidades. O goleiro Léo Lang e o lateral-direito Ronei.

Os dois estiveram em campo em boa parte da campanha do Caxias que fracassou no Gauchão 2026. O goleiro perdeu espaço pela insegurança no gol. Já o lateral pela falta de qualidade técnica, alvo de muitas críticas da torcida, em especial, na eliminação contra o Ypiranga. Ambos poderia deixar o Centenário na reformulação feita após o estadual, mas as saídas não se confirmaram. Após o jogo no Estádio Castelão, no último sábado, o técnico Marcelo Cabo justificou a ida do goleiro:

— Se amanhã depois a gente perder o Busatto, ele passa a ser uma opção para o banco. Hoje a gente vive um outro momento, um momento diferente do Estadual. Então, o Léo foi um jogador que teve continuidade, ele tem contrato. O Léo é um exemplo de atleta, treinamento no dia a dia, um cara que tem um vestiário bom. Um cara que agrega muito, porém a gente precisava entender também, nesse bom momento que a gente está vivendo trazer o Léo, inserir ele um pouquinho — explicou o técnico à Rádio Caxias.

Ausência sentida

Com três meias à disposição, a briga pela titularidade está aberta no Centenário. João Lucas começou como ficha 1. Depois, Ravanelli assumiu o posto. Diante do Maranhão, ele pouco conseguiu ajudar na criação, pois o estilo de jogo e o gramado não ajudaram. Quem perdeu espaço nesta disputa é Matheus Anjos, que não viajou para o Nordeste.