Jandrei brilha, Atlético-GO perde pênalti e Juventude empata em Goiânia pela Série B

Jandrei fez grandes defesas e salvou o Ju da derrota em Goiânia. Arthur Dallegrave / Juventude,Divulgação

O Juventude somou um ponto em Goiânia pela sétima rodada da Série B neste domingo (3). Diante do Atlético-GO, a equipe de Maurício Barbieri teve que contar com uma noite inspirada do goleiro Jandrei para evitar a derrota no Estádio Antônio Accioly e garantir o 0 a 0.

Os goianos perderam pênalti e outras três grandes oportunidades com Gustavo Coutinho, no primeiro tempo, mas não balançaram as redes. O Ju teve dois grandes momentos para tirar o zero do placar, com MP e Alan Kardec, mas o goleiro goiano e a trave impediram os três pontos.

Com o resultado, o Ju ocupa, momentaneamente, a sétima colocação na tabela, com 11 pontos. O Alviverde voltará a campo no sábado (9), diante de seu torcedor, contra o Criciúma, a partir das 21h15min. Antes, na quarta-feira (6), com uma equipe alternativa e repleta de atletas da equipe sub-20, o Verdão encerra a sua participação na Copa Sul-Sudeste, diante do Tombense, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo.

Fortes emoções

O time alviverde entrou em campo com duas preservações no time titular: Messias e Raí Ramos, sendo que o lateral, nem ficou à disposição no banco, por risco de que ele sofresse uma lesão pela sequência de jogos. Gabriel Pinheiro permaneceu na zaga, Rodrigo Sam retornou e Nathan Santos foi a novidade na ala direita. No meio, Lucas Mineiro e Luan Martins abriram o meio de campo e, no ataque, a dupla escolhida por Barbieri teve MP e Alan Kardec.

E logo aos sete minutos, o goleiro Jandrei fez a Papada sofrer fortes emoções. O árbitro viu um toque do camisa 13 em Marrony e anotou o pênalti. Mesmo com a reclamação do time alviverde de que o goleiro havia tocado na bola, a arbitragem confirmou a irregularidade. Mas na cobrança de Gustavo Coutinho, Jandrei acertou o canto e fez a defesa a meia altura. Porém, o goleiro do Ju se adiantou e Gustavo Coutinho ganhou uma nova oportunidade de abrir o placar. Só que desta vez, o Verdão não precisou contar com Jandrei, mas sim com a trave, que parou o chute do atacante.

A resposta alviverde veio com dois arremates de Diogo Barbosa e Raí Silva próximos da meta de Paulo Vítor. Em um jogo de muitas investidas de lado a lado, os goianos só não abriram o placar porque a estrela de Jandrei voltou a brilhar nas três conclusões que Gustavo Coutinho esteve cara a cara com o goleiro.

O Ju respondeu com MP de cabeça, escorando bom lançamento de Diogo Barbosa, mas Paulo Vítor fez um milagre no canto esquerdo. A noite era dos goleiros. Aos 39 minutos, Gustavo Coutinho parou mais uma vez no paredão alviverde. Jandrei, em um lance de puro reflexo, com o braço direito, evitou o gol na pequena área.

Pouco depois, Marcos Paulo recuou a bola em direção ao gol, e Jandrei teve que voltar e fazer a defesa com o pé. Aos 44, Alan Kardec arriscou de fora da área a acertou a trave. E os últimos minutos que antecederam o intervalo seguiram com o Verdão pressionando em busca do gol, mas não conseguindo mexer no placar.

Baixou o ritmo

As duas equipes voltaram para a etapa final sem modificações. Contudo, logo aos quatro minutos, Luan Martins foi atingido no joelho, caiu no gramado, tentou voltar a campo, mas teve que sair, com dores, aos oito, para a entrada de Fábio lima.

Depois de um primeiro tempo recheado de oportunidades, o jogo custou a andar no segundo. O primeiro arremate a gol foi dos donos da casa, aos 17, com Cristiano, quando a bola passou à esquerda do gol.

Aos 20, Maurício Barbieri renovou o ataque alviverde mandando a campo Manu Castro e Alisson Safira. O panorama da partida se manteve o mesmo. O que fez o treinador alviverde mexer pela última vez com Messias, no lugar do amarelado Gabriel Pinheiro, e Iba Ly, na vaga de Lucas Mineiro.

Aos 39, o Atlético-GO ficou com um homem a menos em campo, Igor Henrique, que havia entrado aos 13, atingiu com o pé o rosto de Safira e recebeu o cartão vermelho direto.

Aos 43, Fábio Lima teve a última chance do Ju no duelo. Livre de marcação, ele recebeu na área, mas concluiu muito mal. E o jogo terminou sem gols.

Ficha técnica

Atlético-GO 0x0 Juventude

7ª rodada da Série B

Estádio Antônio Accioly, em Goiânia-GO

ATLÉTICO-GO: Paulo Vítor; Ewerthon, Tito, Junior Barreto e Guilherme Lopes; Leandro Vilela (Guilherme Marques, 13/2º), Cristiano (Bruno José, 38/2º) e Assis (Igor Henrique, 13/2º); Geovany Soares (Léo Jacó, 38/2º), Gustavo Coutinho e Marrony (Jader, 29/2º). Técnico: Eduardo Souza

JUVENTUDE: Jandrei; Rodrigo Sam, Gabriel Pinheiro (Messias, 29/2º) e Marcos Paulo; Nathan Santos, Luan Martins (Fábio Lima, 8/2º), Lucas Mineiro (Iba Ly, 29/2º) , Raí Silva e Diogo Barbosa; MP (Safira, 20/2º) e Alan Kardec (Manu Castro, 20/2º). Técnico: Maurício Barbieri