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Jandrei brilha, Atlético-GO perde pênalti e Juventude empata em Goiânia pela Série B

Depois de um primeiro tempo de fortes emoções, jogo caiu de rendimento no segundo e equipes ficaram na igualdade pela sétima rodada neste domingo (3)

Rafael Rinaldi

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