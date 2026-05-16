Esportes

9ª rodada
Notícia

Invicto há cinco jogos na Série B, Juventude visita o Athletic neste domingo

Confronto ocorre às 16h no Estádio Joaquim Portugal (Arena Sicredi). Verdão vem embalado após eliminar o São Paulo na Copa do Brasil. Mineiros caíram do torneio diante do Inter

Rafael Rinaldi

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS