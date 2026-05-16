Invicto há cinco jogos na Série B, Juventude visita o Athletic neste domingo

Rodrigo Sam comemorou desempenho da equipe e crescimento da confiança dos atletas para a sequência da temporada. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O Juventude iniciou a semana mostrando para o Brasil inteiro uma vez mais a força de sua camisa, superando o favoritismo do São Paulo na Copa do Brasil. Neste domingo (17), às 16h, diante do Athletic, em Minas Gerais, o time de Maurício Barbieri não precisará ser heroico, e sim organizado o suficiente para continuar a somar pontos importantes pelo Campeonato Brasileiro da Série B.

Diferente do Verdão, o clube mineiro caiu na quinta fase da Copa do Brasil. Porém, as derrotas para o Inter vieram a duras penas (2 a 1 e 3 a 2), e a equipe comandada pelo ex-meia Alex demonstrou que o duelo deste domingo não será nada fácil.

Para voltar à zona de classificação, o Verdão, em nono lugar com 12 pontos, conta com um forte aliado, presente na vitória sobre os são-paulinos: a confiança da equipe.

— Classificação histórica para nós, tiramos um grande clube, que é o São Paulo. A confiança aumenta, o nosso elo com a torcida. Eles estão na Série A e brigando em cima. Vamos brigar em cima também, isso aí só vai trazer confiança pra gente pra poder trabalhar e seguir nossos objetivos — confirmou o zagueiro Rodrigo Sam.

Confiança que aumenta cada vez mais a partir do rendimento do sistema defensivo do Alviverde. Pelo Campeonato Brasileiro, a zaga do Verdão não é vazada há cinco rodadas, o que ajudou o time a somar 11 dos últimos 15 pontos disputados.

Mesmo alternando o trio de zagueiros, Maurício Barbieri não teve dor de cabeça para mexer na equipe nos últimos jogos porque conta com quatro defensores que tem apresentado a mesma regularidade: Rodrigo Sam, Messias, Gabriel Pinheiro e Marcos Paulo.

— A gente tem um plantel muito bom. Então, independente de quem joga, estamos sempre conseguindo performar bem, fazendo gols. Nosso grupo é muito unido, uma amizade boa. Jogamos com três zagueiros, e independente de quem joga, estamos conseguindo sustentar lá atrás. E quando a gente não toma gol, não é só a defesa, são os 11, o trabalho está sendo bem feito, em equipe — comentou Rodrigo Sam.

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Jogadores em ascensão

A boa fase do Alviverde nos últimos jogos mostrou também o crescimento do rendimento de atletas que antes eram vaiados pela torcida. Caso do lateral-direito Nathan Santos. Após uma sequência de três partidas entre os titulares, aproveitando o espaço aberto no elenco com a lesão muscular de Raí Ramos, o atleta não comprometeu o time, e ainda mostrou que pode ser útil num campeonato de longa duração.