Herói da classificação do Juventude sobre o São Paulo na Copa do Brasil é dúvida para duelo na Série B

Mandaca entrou no jogo para decidir a classificação contra o São Paulo. Porthus Junior / Agencia RBS

Mandaca entrou em campo aos 37 minutos do segundo tempo para fazer história no Juventude sobre o São Paulo pela Copa do Brasil. O meio-campista anotou o terceiro gol do Verdão nos acréscimos, decretando a vitória por 3 a 1, que garantiu a passagem da equipe às oitavas de final do torneio nacional.

Mas o atleta não atuava desde o confronto de ida, no Morumbi, no dia 21 de abril, quando acusou dores no tornozelo. De volta a campo, Mandaca admitiu que não tinha totais condições de jogo.

— Confesso que não estou 100%, eu estava até com medo de entrar no jogo e não ajudar da melhor maneira, do jeito que eu queria. Porque querendo ou não, eu vinha treinando com o tornozelo muito ruim, treinei mancando. Mas conversei com o treinador, fiz injeção, fizemos tudo e viemos para a guerra, né? — admitiu o meio-campista alviverde.

Após a classificação, o técnico Maurício Barbieri detalhou a situação de Mandaca na partida.

— Em relação ao Mandaca, realmente era dúvida. Eu tive muitas conversas com ele durante a semana, inclusive agora no jogo, de tentar entender o melhor momento. Agradecer ele pela disposição, pelo sacrifício, de ainda estar com um incômodo, mas se colocar à disposição. Ele tinha algum receio ali, mas no final quando precisou, a gente conversou eu falei: "não, tu vai entrar e vai fazer o gol" — revelou o técnico do Ju.

O Verdão agora dá um tempo na disputa da Copa do Brasil — que retornará em agosto — e foca na disputa da Série B do Brasileiro. Em nono lugar na tabela, com nove pontos, o Ju visita o Athletic, no domingo (17), às 16h. Para este confronto, Mandaca segue como dúvida e dificilmente iniciará o jogo.

— Ele vai ser reavaliado. Se ele estiver com muitas dores, é possível que ele não tenha condição. Se for algo que ele entende que consiga, a gente vai conversar com ele e ver o que é possível fazer — admitiu Maurício Barbieri.