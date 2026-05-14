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Contra o Athletic
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Herói da classificação do Juventude sobre o São Paulo na Copa do Brasil é dúvida para duelo na Série B

Mandaca anotou o terceiro gol alviverde que classificou o Verdão diante dos paulistas, mas segue apresentando dores no tornozelo

Rafael Rinaldi

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