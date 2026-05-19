Gramado terá transmissão gratuita de jogos da Copa do Mundo com Fanfest para 1.500 pessoas

Ampla estrutura será montada para receber os torcedores na Copa. Vita Boulevard / Divulgação

A emoção da Copa do Mundo 2026 já tem endereço na Região das Hortênsias. O Vita Boulevard confirmou que será o ponto de encontro de moradores e turistas para o mundial. O complexo multiuso transmitirá diariamente as partidas da competição em um telão de alta definição e, nos dias em que a Seleção Brasileira entrar em campo, sediará a Fanfest Oficial de Gramado. O melhor de tudo para os torcedores é que o acesso ao espaço de transmissão e a todas as atividades da Fanfest será totalmente gratuito.

A largada oficial do evento ocorre no dia 11 de junho, data da abertura do mundial. A partir das 13h, o público poderá acompanhar a cerimônia oficial de abertura diretamente do telão instalado na área central do complexo. Logo em seguida, às 16h, o espaço exibe o primeiro confronto da competição entre as seleções do México e da África do Sul. Para animar o primeiro dia de festa, o palco cultural do Vita Boulevard já recebe atrações musicais, com show do cantor Bruno Quadrado às 13h30 e apresentação da banda Hally às 19h.

Toda a área comum receberá uma cenografia especial, com decoração temática ostentando as cores do Brasil e bandeiras de todas as nações participantes. Diariamente, entre 13h e 23h, o palco do evento receberá uma série de atrações que incluem apresentações musicais ao vivo, danças típicas e concursos interativos, além de oferecer opções muito diversificadas de gastronomia cultural.

Ampla estrutura

Toda a área de transmissão e o palco principal estarão alocados em um ambiente amplo e 100% coberto, com capacidade para receber confortavelmente até 1.500 pessoas. Isso garante que a festa e as transmissões aconteçam com total comodidade e segurança, independentemente das condições climáticas do inverno gaúcho. O complexo dispõe de um estacionamento coberto com 500 vagas privativas, administrado pela rede Estapar.