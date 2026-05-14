Gramadense sofre virada e perde na estreia da Copa FGF

Na estreia da Copa FGF 2026, o Gramadense tropeçou e perdeu para o Santa Cruz, por 2 a 1. O pontapé inicial do Troféu Carlos Caetano Verri, o Dunga, ocorreu nesta quarta-feira (13), na Vila Olímpica, em Gramado.
O Trem da Serra garantiu o volume ofensivo no primeiro tempo. Aos 33 minutos, foi efetivo e abriu o placar. Ryan invadiu sozinho a grande área e finalizou por baixo do goleiro Rodrigo Mamá.
Na etapa complementar, porém, o Galo reagiu. Aos 37, Dudu Hass passou para Jonas Henrique, que cruzou para Matheus Mazia balançar as redes. Seis minutos depois, a zaga do Gramadense falhou e a bola sobrou para Adriel Bastos, que empurrou para o fundo do gol e decretou a derrota serrana.
Na próxima rodada, o Trem da Serra joga fora de casa com o Monsoon, no sábado, dia 23 de maio, às 15h. O local da partida ainda está indefinido.
Adiamento na estreia
O outro confronto do Grupo A na estreia da Copa FGF é entre Brasil de Farroupilha e Monsoon. O jogo que deveria ocorrer na quarta-feira (13) foi adiado, por conta da plantação do azevém no Estádio das Castanheiras.
A partida acontecerá na próxima quarta-feira (20), às 15h, em Farroupilha.