Gramadense lança plano de sócios para aproximar a torcida de Gramado

Equipe disputará o Gauchão A2. Gramadense / Divulgação

Em um ano cheio de competições profissionais e de base, o Gramadense anunciou oficialmente o lançamento do plano “Alma Gramadense”. A iniciativa foi criada com o intuito de aproximar e fidelizar a comunidade do clube, na luta do fortalecimento e desenvolvimento do futebol em Gramado.

O projeto surge para envolver cada vez mais os adeptos de futebol no crescimento do Trem da Serra, gerando apoio ao esporte local e contribuindo diretamente para a evolução da estrutura e dos projetos do clube.

O valor do plano é de R$ 490 ao ano. Além de entrada gratuita em todos os jogos da temporada, os torcedores terão benefícios exclusivos, como camiseta oficial do programa, R$ 100 em crédito no Hard Rock Café Gramado e sorteios especiais.

O clube realiza um trabalho de destaque nas categorias de base, sendo referência em diversas competições estaduais e regionais. Além disso, em parceria com a Prefeitura de Gramado, oferta mais de 850 vagas para jovens que têm o sonho de viver do esporte.

No profissional, o Gramadense segue em crescimento. Atualmente, disputa a Copa FGF, que também serve de preparação para a Série A2 do Gauchão. A luta por uma vaga na Elite do futebol estadual inicia em agosto.

Para mais informações sobre a adesão, os interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp (54) 98133-2108.