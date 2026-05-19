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Gigantes do Vôlei confirma Bruninho, Lucão e o cubano Angel Dennis para edição neste sábado em Caxias do Sul

Edição reúne campeões olímpicos e nomes internacionais, com expectativa de público superior a 5 mil pessoas no ginásio.

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