Gigantes do Vôlei confirma Bruninho, Lucão e o cubano Angel Dennis para edição neste sábado em Caxias do Sul

Expectativa é de Ginásio do Sesi lotado. Gigantes do vôlei / Divulgação

O clima já é de grande espetáculo em Caxias do Sul. No próximo sábado (23), o Gigantes do Vôlei volta ao Ginásio do Sesi reunindo algumas das maiores estrelas da história do voleibol brasileiro e internacional. Entre as novidades confirmadas pela organização estão dois nomes que dispensam apresentações: os campeões olímpicos Bruno Rezende e Lucas Saatkamp.

Bruninho, um dos maiores levantadores da história do voleibol mundial, campeão olímpico nos Jogos do Rio 2016 e multicampeão com a seleção brasileira e grandes clubes internacionais, reforça ainda mais o peso da edição deste ano. Para o atleta, o evento representa também um movimento importante para o esporte gaúcho:

— É um prazer enorme participar desse Gigantes do Vôlei e colaborar com a retomada do voleibol no Rio Grande do Sul. Caxias do Sul e o Estado seguem revelando talentos como Fernando Kreling, o Cachopa. Mais recentemente tivemos também o Oppenkoski, um dos destaques do Sada Cruzeiro na última temporada e revelado aqui no Estado. Essa cidade merece uma equipe de alto rendimento novamente. O Rio Grande do Sul precisa voltar ao cenário do voleibol nacional — disse o atleta.

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Já Lucão retorna ao Rio Grande do Sul após um longo período sem atuar no estado, consequência da ausência de equipes gaúchas nas principais competições nacionais nos últimos anos. O central chega ao evento vivendo mais um grande momento da carreira, após conquistar o título da Superliga e ser eleito MVP da competição.

— É sempre um prazer estar de volta ao Rio Grande do Sul, um estado que me revelou para o voleibol. Participar dessa festa em Caxias do Sul, ao lado de atletas que fizeram e seguem fazendo a história do voleibol brasileiro, é um privilégio — destacou Lucão.

Outra grande atração internacional confirmada é o cubano Angel Dennis, campeão da Liga Mundial de 1998 com a seleção cubana, campeão italiano e atleta com passagem marcante pelo voleibol gaúcho através da tradicional equipe da APAV/Canoas.

O Gigantes do Vôlei também contará com a presença de grandes nomes como Fernando Cachopa, Éder Carbonera, Maurício Borges, Theo Lopes, Raphael Vieira de Oliveira, além da dupla do Minas Tênis Clube: Abouba e Renato Pato.

Fique atento

A partida principal está marcada para as 17h deste sábado, no Ginásio do Sesi. Antes disso, o público poderá acompanhar uma partida preliminar entre as equipes femininas sub-19 da APV e do Recreio da Juventude.

A expectativa da organização é novamente de ginásio lotado. A primeira edição do evento reuniu mais de 5 mil pessoas, com ingressos esgotados dias antes da partida. Para esta edição, os ingressos entram na reta final de vendas, enquanto as vendas antecipadas das camisetas exclusivas do evento já estão oficialmente encerradas.

Garanta seu ingresso

Os ingressos seguem disponíveis na plataforma Minha Entrada. A organização também solicita que o público chegue com antecedência ao ginásio, buscando evitar filas e congestionamentos nos arredores do local.