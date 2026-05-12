Fora de casa, Juventude enfrenta o Santos pelo Brasileirão Sub-20

Técnico Filipe Dias concilia duas competições de base. Leonardo Bidese / E.C. Juventude / Divulgação

No Brasileirão Sub-20, o Juventude segue na briga contra o rebaixamento. Pela 11ª rodada, enfrenta o Santos, no CT Rei Pelé. O jogo inicia às 15h desta quarta-feira (13).

O Ju é lanterna, com seis pontos. Vitória alviverde somada a resultados paralelos, pode tirar a equipe da zona de rebaixamento. O time paulista é sexto colocado, com 17 pontos.

— Queremos retomar o nível de pontuação e buscar pontos importantes nessa luta contra o rebaixamento. Não podemos olhar somente o escudo do outro lado e esquecer das nossas lutas. Nossa luta pela permanência na primeira divisão precisa entrar em campo e a questão mental é fundamental para nos mantermos constantes — disse o treinador Filipe Dias.

Com o fim da Copa Sul-Sudeste, o técnico espera voltar a contar com atletas que treinam com o profissional.

— São jogadores mais acostumados com grandes jogos, que estão um passo à frente no estádio de formação. Não serão todos, vamos conversando jogo a jogo e vendo a necessidade de cada categoria — disse o comandante.

As equipes vêm de derrota. O Ju foi goleado pelo Botafogo, por 3 a 0, e os garotos da Vila perderam para o Vasco, por 3 a 1.

— Sabemos que o momento, à nível de pontuação, é ruim. Conquistamos dois empates importantes, contra Palmeiras e Fortaleza, e isso também nos traz confiança. Precisamos encarar cada jogo que nos resta como uma final para conseguirmos a pontuação necessária para a permanência e aliviar esse momento tenso — finalizou.

Classificação antecipada no Gauchão

No último domingo (10), os jovens entraram em campo em jogo atrasado da quinta rodada do Gauchão Sub-20. No CT Alviverde, venceu o Real SC por 2 a 0, e garantiu a classificação antecipada às quartas de final.