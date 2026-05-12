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Com a água no pescoço
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Fora de casa, Juventude enfrenta o Santos pelo Brasileirão Sub-20

Papo tem mais um jogo na luta contra o rebaixamento, nesta quarta-feira (13), às 15h, contra o Peixe

Camila Corso

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