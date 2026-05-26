Esportes

14ª rodada
Notícia

Fora de casa, Juventude enfrenta Athletico-PR pelo Brasileirão Sub-20

No CT do Caju, equipes entram em campo às 15h desta quarta-feira (27). O Verdão precisa vencer para tentar seguir vivo na luta contra o rebaixamento

Camila Corso

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS