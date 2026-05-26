Fora de casa, Juventude enfrenta Athletico-PR pelo Brasileirão Sub-20

Ju não vence desde a terceira rodada. Leonardo Bidese / E.C. Juventude / Divulgação

Diferente do Gauchão, em que se classificou para as quartas de final como líder do Grupo, o Juventude faz uma campanha complicada no Brasileirão Sub-20. Sem vencer desde fevereiro, ainda pela terceira rodada, o Ju vem lutando contra o rebaixamento. Nesta quarta-feira (27), às 15h, tem mais uma batalha, contra o Athletico-PR, no CT do Caju, pela 14ª rodada.

O Ju está empacado na lanterna, com seis pontos. A vitória pode tirar a equipe da última posição e, apesar de não sair do Z-3, ganha riscos de esperança na fuga do rebaixamento. Os paranaenses estão em 10º lugar, com 19 pontos, e tentam ingressar no G-8.

As equipes chegam de goleada. Em Xerém, o Papo perdeu por 4 a 1 para o Fluminense, enquanto o Rubro-negro foi derrotado por 3 a 0 para o Botafogo, em casa.

Últimos colocados na tabela: