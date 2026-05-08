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Liberado pra jogar
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"Foi um momento difícil", revela meia do Juventude sobre período sem atuar devido a uma anomalia congênita

Raí Silva só pôde estrear com a camisa do Verdão após uma bateria de exames. Liberado pelo departamento médico, o atleta se firmou entre os titulares e já atuou em 10 partidas de 2026

Rafael Rinaldi

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