"Foi um momento difícil", revela meia do Juventude sobre período sem atuar devido a uma anomalia congênita

Raí Silva busca primeiro gol pelo Juventude. Gabriel Tadioto / Juventude / Divulgação

O meia Raí Silva foi contratado como reforço para a armação do time do Juventude em 2026. No entanto, ele só pôde fazer sua estreia pela equipe em março, diante do Guaporé, pela segunda etapa da Copa do Brasil.

Ao passar por exames no início da temporada, jogador e clube ficaram receosos quanto à sua condição clínica para poder entrar em campo. Nos exames iniciais, logo na apresentação, foi diagnosticada uma anomalia congênita no organismo do atleta.

De acordo com o Ministério da Saúde, as doenças congênitas, também conhecidas como defeitos ou anomalias congênitas, representam um grupo de condições que causam alterações na estrutura ou na função dos órgãos ou partes do corpo.

Conforme esclareceu o vice de futebol do Ju na época, Luis Carlos Bianchi, a anomalia diagnosticada nos exames de Raí Silva não o impediu de jogar futebol.

— Hoje a gente pode dizer que existe risco zero dessa anomalia causar algum problema na atividade física dele como jogador profissional do futebol. E no início a gente tinha uma certa dúvida, por isso a gente preservou a questão de saúde do atleta acima de qualquer questão.

Raí não apenas se colocou à disposição do elenco de Maurício Barbieri, como tem sido titular do meio-campo alviverde, seja por vezes como segundo volante, seja como armador da equipe.

— Eu estou muito feliz de estar jogando na equipe titular. Tento sempre dar o meu melhor. Foi um momento difícil, a gente teve que esperar, né? Mas foi o que Deus permitiu para mim. Infelizmente tive uma anomalia, mas estou feliz em estar de volta — admitiu o meia do Ju.

No período em que ficou sem atuar, a família de Raí Silva e o elenco alviverde foram determinantes para dar aquele incentivo de que tanto precisava.

— Principalmente a minha família e muitos jogadores aqui do Juventude, posso citar aqui o Alan Ruschel, quando soube (da anomalia) ele logo me ligou, foi um momento marcante para mim — revelou Raí.

O meia estará em campo neste sábado (9) para ajudar o time a devolver o Ju ao G-6 da Série B, diante do Criciúma.

— É um jogo de seis pontos, a gente precisa dessa vitória para voltar para o topo da tabela, que é onde a gente almeja estar, brigar pelo acesso até o final. Estamos vivendo um momento bom, tivemos três vitórias seguidas e, no último jogo, empatamos. E estamos muito confiantes para esse jogo contra a equipe do Criciúma — finalizou.







