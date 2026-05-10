"Fizemos um grande jogo, mas futebol é eficiência", avalia técnico do Juventude após empate com Criciúma

O Juventude ficou no zero a zero com o Criciúma, em um jogo aberto, na noite deste sábado (10), no Estádio Alfredo Jaconi. Tanto o Papo quanto o Tigre tiveram oportunidades. O Verdão chegou a colocar uma bola no travessão com Luan Martins. O goleiro do time catarinense, Airton, também teve uma atuação destacada.
Após o confronto na noite fria do estádio Alfredo Jaconi, o técnico Maurício Barbieri falou sobre a igualdade sem gols diante do seu torcedor.
— Enfrentamos uma equipe que vem de um trabalho já em continuidade, poucos treinadores permaneceram de um ano para o outro, e o Criciúma foi uma equipe que mais conseguiu manter o elenco e reforçar. Um forte candidato. Acho que em relação ao desempenho, fomos superior no jogo, as chances claras, eles criaram muito pouco. Criamos oportunidades para fazer mais que 1 a 0, mas infelizmente a eficácia e eficiência não estiveram presentes. Apesar do bom desempenho a gente sai com resultado que não é o satisfatória. Precisamos equilibrar as coisas e buscar os pontos fora de casa — comentou o técnico Maurício Barbieri.
O Juventude criou oportunidades para sair com a vitória frente ao seu torcedor. O treinador admitiu que a equipe precisa ajustar o detalhe do gol:
— Fizemos um grande jogo, mas futebol é eficiência. Se aquela ultima bola eles acertam o gol, teriam um desempenho pior que o nosso mas poderiam sair com a vitória. A gente precisa ajustar esse detalhe do gol, de conseguir definir melhor as chances que criamos — refletiu Barbieri.
O público no Jaconi não passou dos 3 mil torcedores. O horário tarde e a noite de 7 ºC afugentaram o torcedor. Contudo, o técnico fez questão de enaltecer a presença de público:
— Numa noite aqui de Caxias do Sul, agradecer aos torcedores que vieram, aos que sempre apoiam atrás dos gols. Enaltecer essa ajuda deles. Não é a equipe do Barbieri, é a equipe da torcida, da cidade — finalizou o técnico alviverde.