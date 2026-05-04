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Dia de Neuer
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"Feliz em ter feito uma boa partida", diz goleiro do Juventude, melhor em campo no empate com o Atlético-GO

Jandrei evitou que equipe alviverde perdesse o confronto pela sétima rodada da Série B em Goiânia, no domingo (3)

Rafael Rinaldi

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