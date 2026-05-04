"Feliz em ter feito uma boa partida", diz goleiro do Juventude, melhor em campo no empate com o Atlético-GO

Jandrei garantiu o 0 a 0 em Goiânia no domingo (3). Arthur Dallegrave / Juventude,Divulgação

O atacante Gustavo Coutinho do Atlético-GO terá muitas noites de insônia e o motivo desse pesadelo tem nome: Jandrei. O goleiro do Juventude parece ter incorporado os grandes dias de Manuel Neuer para evitar que o time perdesse pontos em Goiânia pela sétima rodada da Série B do Brasileiro.

Jandrei defendeu um pênalti do atacante do Atlético-GO que, mesmo tendo uma segunda chance para bater, carimbou a trave; depois, por pelo menos mais três grandes oportunidades claras, frente a frente com o camisa 13 alviverde, Gustavo Coutinho parou no paredão do Ju. O 0 a 0 no estádio Antônio Accioly manteve o time invicto nos últimos quatro jogos, com 10 pontos conquistados dos 12 que disputou.

— Feliz em ter feito uma boa partida, poder contribuir para que a gente pudesse pontuar aqui (em Goiânia). Um jogo difícil. Viemos buscar a vitória, mas no primeiro tempo sofremos um pouco defensivamente. Consegui ajudar ali, tivemos chance também de fazer os gols, não conseguimos converter, mas acontece; agora é seguir, trabalhar para que a gente consiga nas próximas rodadas fazer um bom resultado — destacou Jandrei à Rádio Caxias.

Diante do Dragão, o Verdão sofreu mais do que o previsto e escapou da derrota. Mesmo assim, somou um ponto que o mantém na rota de disputa por uma vaga no G-6 da competição. O Ju está em sétimo lugar na tabela, com 11, mesma pontuação do Criciúma, sexto colocado, e próximo adversário no sábado (9), em Caxias do Sul.