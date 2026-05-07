"Faltou tranquilidade, girar a bola, ter capricho, mas não nos faltou coragem", afirma técnico do Caxias sobre eliminação na Copa Sul-Sudeste

Mesmo com os titulares desde o começo, Caxias não conseguiu se impor fora de casa. Anderson Prebianca / Ser Caxias / Divulgação

O Caxias foi para a sua quarta eliminação no ano após empatar com o São Bernardo pela última rodada da Copa Sul-Sudeste. O Grená precisava apenas de uma vitória simples diante dos reservas de um adversário já eliminado e que teve um atleta expulso logo no começo do primeiro tempo. Contudo, na noite desta quarta-feira (6), o time de Marcelo Cabo ficou no 1 a 1 fora de casa e se despediu do Torneio Nacional.

O Caxias começou a rodada na liderança, mas com as vitórias de Novorizontino e Chapecoense, caiu para o terceiro lugar, com 11 pontos. Após a partida, o treinador tentou explicar o resultado e a eliminação, mesmo com os titulares desde o começo do jogo.

— Não nos faltou coragem. No momento que tem a expulsão, eu centralizo o Grigor e coloco o Matheus como um meia direita e o João como um esquerda, faço três atacantes, com os laterais espetados na linha. A gente ganha duas maneiras de fazer gol. Circular a bola e ganhar para pesar a área ou como fizemos o gol de fora da área, por isso Ravanelli entrou. A linha baixa, bloqueio grande. Em certos momentos faltou tranquilidade, girar a bola, ter capricho, mas não nos faltou coragem. A gente propiciou poucas oportunidades ao adversário de transição — declarou o treinador em entrevista à Rádio Caxias após o jogo.

O Caxias chegou ao gol aos 40 minutos com uma finalização, de fora da área, do meia Ravanelli. Porém, logo na sequência, o time levou o gol em uma bola longa da zaga do São Bernardo que terminou em pênalti.

— A gente faz o gol aos 85 minutos e na saída de bola levamos uma bola longa do zagueiro e houve um desequilíbrio no tempo de bola no pênalti. Aí temos que ser mais maduro, malandro. É lamentável, pedimos desculpa ao nosso torcedor. Eliminação que não merecíamos por tudo que fizemos e buscou desde o começo do jogo — comentou o técnico.

Em determinados momentos da Copa Sul-Sudeste, o Caxias usou times mistos, com reservas e titulares. Sobre essa estratégia, o treinador comentou: