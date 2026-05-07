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"Faltou tranquilidade, girar a bola, ter capricho, mas não nos faltou coragem", afirma técnico do Caxias sobre eliminação na Copa Sul-Sudeste

Grená não conseguiu vencer o São Bernardo mesmo com um atleta a mais quase todo o jogo e se despediu da competição com resultados paralelos

Tiago Nunes

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