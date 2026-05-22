Etapa Municipal da Taça das Favelas inicia neste sábado em Caxias do Sul

Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Pelo quarto ano consecutivo, Caxias do Sul acompanha, a partir deste sábado (23), uma das maiores competições de futebol amador do Brasil, a Taça das Favelas. Os primeiros jogos da etapa municipal acontecem no Complexo Esportivo da Zona Norte, no bairro Belo Horizonte.

Nesta edição de cidade, serão oito equipes masculinas e cinco femininas. Em 2025, o time caxiense Beltrão de Queiroz chegou na final estadual da disputa do título feminino.

A CUFA (Central Única das Favelas) do Rio Grande do Sul traz novidades para a edição de 2026. Além de valores em premiações, que serão pagos com materiais esportivos às equipes que chegarem nas finais estadual — nas categorias masculina e feminina, também faremos a distribuição de carteirinhas aos atletas. Em homenagem à Copa do Mundo, serão confeccionados álbuns de figurinhas com os atletas dos times que avançarem às oitavas na competição.

A competição foi criada em 2012, no Rio de Janeiro, com o objetivo de aproximar famílias e comunidades, garantindo visibilidade e expandindo a potência das favelas. A competição promove a inclusão de jovens na sociedade, oferecendo novas oportunidades através do esporte, sendo vitrine de talentos do futebol.