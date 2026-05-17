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Vitória 600 no Centenário
Notícia

"Estamos 100% em casa", valoriza técnico do Caxias após vitória sobre o líder da Série C

Equipe venceu o então invicto e mantém 100% de aproveitamento como mandante, igualando marcas de Brusque e Ituano

Tiago Nunes

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