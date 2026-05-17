"Estamos 100% em casa", valoriza técnico do Caxias após vitória sobre o líder da Série C

Técnico Marcelo Cabo segue 100% em casa na Série C. Luiz Erbes / S.E.R. Caxias / Divulgação

O Caxias venceu o Paysandu pelo placar de 2 a 0 e atingiu a marca de 600 vitórias na história do Estádio Centenário. Na tarde deste domingo (17), o Grená superou o líder da Série C e ingressou no G-8 da competição. Após o jogo, o técnico Marcelo Cabo valorizou o fato do grupo ter derrubado a invencibilidade da equipe do Pará.

— A gente acaba vencendo o líder, uma vitória importante para que a gente consiga terminar a rodada no G-8, que é o nosso objetivo. É um jogo difícil, uma equipe que vem com titulo estadual, estava invicta da competição, sem derrotas e um time muito bem trabalhado. Sabíamos que teríamos dificuldades. A gente se preparou bem. Parabenizar a minha equipe de trabalho que estudou bem o Paysandu. Bloqueamos as ações deles, principalmente com Marcinho e o Pego — comentou Marcelo Cabo.

Um fato quase atrapalhou os planos do técnico Grená, mas Cabo conseguiu contornar. Ele teve que fazer três trocas por questões médicas. E na última, no começo do segundo tempo, usou as últimas três substituições:

— A minha fala no intervalo foi que não baixasse as linhas para sofrer com uma bola parada ou transição. Infelizmente eu perco o Matheus Nunes no primeiro tempo e depois o Felipe Albuquerque lesionada. Só tinha uma parada com três substituições. O Grigor sentiu e eu tinha que fazer as três e mexer em jogadores até que estavam bem para reconfigurar a equipe. Abrimos mão de um jogo propositivo para um jogo de transição. A minha equipe é preparada para todas as fases do jogo, fomos para um 5-4-1, com o Jhonatan que melhor faz a transição — explicou o comandante.

Com a vitória, o Caxias chegou aos 11 pontos e entrou momentaneamente no G-8 da Série C com o resultado positivo na sétima rodada da primeira fase: