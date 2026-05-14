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Casa Grená
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Estádio do Caxias será ponto de troca de figurinhas da Copa do Mundo no próximo sábado 

Evento ocorre no dia 16 de maio, das 9h30min às 12h, em frente à loja Bravo 35 na área do estacionamento

Tiago Nunes

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