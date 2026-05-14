Estádio do Caxias será ponto de troca de figurinhas da Copa do Mundo no próximo sábado 

Febre mundial, colecionadores usam a troca de figurinha para completar o álbum. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O clima da Copa do Mundo de 2026 toma conta do Estádio Centenário neste sábado (16), em um evento que promete unir gerações de torcedores. Na véspera do importante confronto contra o Paysandu, o Caxias abre seus portões para celebrar uma tradição que ganha força a cada quatro anos: completar o álbum da Copa. A iniciativa busca transformar o pátio do estádio em um ponto de encontro para os colecionadores de todas as idades.

A ação ocorrerá das 9h30min às 12h, especificamente em frente à loja Bravo 35, situada nas dependências do clube, na área de acesso ao estacionamento. O encontro é a oportunidade ideal para que colecionadores de todas as idades levem seus cromos repetidos, busquem as figurinhas que faltam para completar o álbum. A expectativa é que o ambiente de confraternização sirva como um "esquenta" também para a partida oficial que ocorrerá no dia seguinte, às 16h, integrando ainda mais o torcedor ao cotidiano do Grená.

Além da troca de cromos, o evento na Bravo 35 permite que os torcedores comprem seus ingressos para o jogo de domingo pela Série C do Brasileirão. Em caso de vitória, o Caxias volta ao G-8 da competição.

NÚMEROS

Com o aumento no número de seleções para 48, o álbum desta edição do torneio possui 980 cromos, sendo 68 especiais. São quatro tipos diferentes do álbum, todos com 112 páginas.

Cada pacote está sendo vendido por R$ 7 e conta com sete figurinhas. Para completar o livro, sem repetidas, será necessário gastar R$ 1.004,90, considerando a versão mais básica do livro. Entretanto, com os cromos repetidos, o valor aumenta.